Crisis en Central Córdoba: renunciaron el presidente y el vicepresidente

Embed *Central Córdoba informa la nueva composición de su Comisión Directiva*



El Club Atlético Central Córdoba da a conocer la conformación actualizada de su Comisión Directiva, la cual estará a cargo de la conducción institucional hasta la finalización del mandato en diciembre de… pic.twitter.com/l1srYfd2xx — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 15, 2026

Alfano había iniciado su ciclo en 2018 y fue uno de los grandes responsables del crecimiento reciente del Ferroviario. Durante su gestión, el club logró el ascenso a Primera y vivió etapas históricas, como el título en la Copa Argentina 2024 y la participación en la Copa Libertadores, incluso con un triunfo a Flamengo en el Maracaná, que marcaron el punto más alto de la institución en los últimos años.