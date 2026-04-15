Crisis en Central Córdoba: renunciaron el presidente y el vicepresidente

El Ferroviario oficializó las salidas de José Alfano y Víctor Paz Trotta, quienes eran las máximas autoridades de la institución, que está peleando por la permanencia.
Crisis en Central Córdoba: renunciaron el presidente José Félix Alfano y el vicepresidente primero Víctor Paz Trotta. La decisión fue comunicada oficialmente por el club, que aclaró que ambos dejaron sus cargos por “motivos personales, totalmente ajenos a la vida institucional”, aunque el presente deportivo del club es adverso.
El equipo, ahora dirigido por Lucas Pusineri, arrastra malos resultados en el inicio de 2026 y se encuentra lejos de los puestos de clasificación en el Torneo Apertura. La reciente derrota ante Vélez y una racha negativa de tres caídas consecutivas marcaron un escenario delicado que coincidió con este fuerte sacudón institucional.
Tras las renuncias, la conducción quedó en manos de Hernán Zanni, quien asumió como presidente interino hasta diciembre de 2026, cuando finalice el mandato vigente. Estará acompañado por Diego Braia como vicepresidente primero y Pablo Ramón Paz como vicepresidente segundo, en una reestructuración que busca sostener el funcionamiento del club en un momento sensible.
Alfano había iniciado su ciclo en 2018 y fue uno de los grandes responsables del crecimiento reciente del Ferroviario. Durante su gestión, el club logró el ascenso a Primera y vivió etapas históricas, como el título en la Copa Argentina 2024 y la participación en la Copa Libertadores, incluso con un triunfo a Flamengo en el Maracaná, que marcaron el punto más alto de la institución en los últimos años.
Con una nueva dirigencia al mando, el desafío será estabilizar el rumbo tanto dentro como fuera de la cancha. La prioridad estará puesta en revertir el presente deportivo y sostener el proyecto que llevó al club a competir en la élite del fútbol argentino, en un contexto donde la crisis dirigencial suma presión a un equipo que necesita respuestas urgentes.
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