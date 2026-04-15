Hoy juegan Rosario Central e Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

Libertad vs. Rosario Central

Desde las 19, en el estadio Tigo La Huerta, juegan por la segunda fecha de la Zona H. Central viene de empatar 0-0 ante Independiente del Valle en la primera fecha y, por su lado, Libertad cayó por 3-1 ante Universidad Catolica. El árbitro del encuentro es Raphael Claus y en el VAR estará Daniel Nobre. Lo televisarán TELEFE y Fox Sport.