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Hoy juegan Rosario Central e Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

La segunda fecha de la Copa Libertadores continúa hoy con dos equipos argentinos: Central visita a Libertad en Paraguay e Independiente Rivadavia de Mendoza va a Brasil para enfrentar a Fluminense en el mítico Maracaná.

Hoy continúa la fecha 2 de la Copa Libertadores para los equipos argentinos, que comenzó ayer con las victorias de Boca y Estudiantes.

Libertad vs. Rosario Central

Desde las 19, en el estadio Tigo La Huerta, juegan por la segunda fecha de la Zona H. Central viene de empatar 0-0 ante Independiente del Valle en la primera fecha y, por su lado, Libertad cayó por 3-1 ante Universidad Catolica. El árbitro del encuentro es Raphael Claus y en el VAR estará Daniel Nobre. Lo televisarán TELEFE y Fox Sport.

Posible 11 de Libertad:

Rodrigo Morínigo; Thiago Fernandez, Diego Viera, Nestor Giménez, Estiven Villalba, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.

Posible 11 de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

ROS IDV
Véliz ganando de cabeza en una de las chances del Canalla (Foto: @RosarioCentral).

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Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Fluminense recibe a Independiente Rivadavia en el estadio Maracaná, desde las 21:30, por la segunda fecha de la Zona C. Los mendocinos vienen de ganar 1-0 a Bolivar en la primera fecha y, por su parte, Fluminense viene de empatar 0-0 ante La Guaira. El árbitro será Jhon Alexander Ospina Londoño y comandará el VAR Franklin Andrés Congo Viteri. Se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

Posible 11 de Fluminense

Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Posible 11 de Independiente Rivdavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Lepra mendocina
Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso 3 a 1 sobre Argentinos y sigue como líder.

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