Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y llegará entonado al Superclásico

Con este resultado, el Xeneize quedó primero en su grupo a la espera de lo que sucederá en el partido de Cruzeiro con la U Católica. Más allá del triunfo, la atención estará puesta en la evolución de Marchesín, cuya lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El próximo compromiso por la Copa Libertadores para Boca será el martes 28 desde las 21.30 cuando enfrente al equipo brasilero en condición de visitante.