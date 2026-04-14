Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y llegará entonado al Superclásico

Tras sufrir una lesión tempranera de Agustín Marchesín, el Xeneize ganó, gustó y goleó 3 a 0 al equipo ecuatoriano en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D.
Boca derrotó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize se repuso a la lesión tempranera de Agustín Marchesín por la que ingresó Leandro Brey y construyó el triunfo con los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. El equipo mostró solidez y buen juego para quedarse con tres puntos importantes luego del triunfo ante la U Católica en el debut copero.
La nota negativa de la noche fue la lesión de Marchesín a los nueve minutos del primer tiempo, cuando se le torció la rodilla derecha tras una acción defensiva. El arquero dejó la cancha entre lágrimas y, según se pudo observar, expresó "me rompí la rodilla" antes de ser reemplazado por Leandro Brey. La preocupación es alta y se espera el resultado de los estudios médicos, mientras que su presencia en el Superclásico ante River quedó prácticamente descartada.
Pese a ese golpe inicial, Boca desarrolló un gran partido y abrió el marcador a través de Lautaro Di Lollo, en el cierre del primer tiempo: se quedó en el área tras un córner y conectó de cabeza un gran centro de Lautaro Blanco para abrir el marcador. Ya en el complemento, el equipo de Claudio Úbeda impuso condiciones e hizo figura al arquero ecuatoriano, hasta los 35', cuando Santiago Ascacíbar ganó de cabeza tras otro buen envío de Blanco y puso 2-0 en el marcador.
En el tiempo de descuento, Ander Herrera encontró el espacio y remató desde atrás de la medialuna para establecer la goleada Xeneize y el delirio de La Bombonera que se ilusiona con el buen andar del equipo de cara al Superclásico del domingo ante River en el Monumental.
Con este resultado, el Xeneize quedó primero en su grupo a la espera de lo que sucederá en el partido de Cruzeiro con la U Católica. Más allá del triunfo, la atención estará puesta en la evolución de Marchesín, cuya lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El próximo compromiso por la Copa Libertadores para Boca será el martes 28 desde las 21.30 cuando enfrente al equipo brasilero en condición de visitante.
comentar