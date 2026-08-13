Rosario Central empató sin goles con Corinthians en un duelo caliente por la ida de los octavos

El Canalla igualó 0 a 0 con el club brasilero en Arroyito en el inicio de la serie de Copa Libertadores y deberá buscar el pasaje a cuartos en San Pablo.
Rosario Central empató 0-0 ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Almirón tuvo mayor posesión e iniciativa, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras. Corinthians, en cambio, generó las mejores oportunidades de la primera etapa y llegó a estrellar dos remates en el travesaño de Jeremías Ledesma.
El encuentro tuvo desde el comienzo el tono propio de una serie eliminatoria, con mucha fricción y pocos espacios para jugar. Central se aproximó con una acción de Giovanni Cantizano, cuyo centro terminó en una mano dentro del área, aunque el árbitro Andrés Matonte mantuvo su decisión de no sancionar penal después de revisar la jugada en el VAR. Del otro lado, Kaio estuvo cerca con un remate que pasó junto al ángulo y Matheus Buda cabeceó al travesaño en una de las chances más peligrosas del partido.
La intensidad aumentó durante el complemento, aunque las ocasiones de gol siguieron siendo escasas. Central buscó principalmente a través de Ángel Di María, quien encontró a Jáminton Campaz con un centro preciso desde la derecha y el colombiano estuvo cerca de convertir de cabeza. Más tarde, Fideo también tuvo su oportunidad con un remate de aire que Hugo Souza controló bien. Corinthians se replegó todavía más después de la expulsión de Allan, quien vio la segunda amarilla a los 80 minutos por una infracción sobre Navarro.
Con un hombre menos, Corinthians resistió el tramo final y sostuvo el 0-0, mientras Central no logró encontrar el camino para quebrar la defensa brasileña. El resultado dejó la serie completamente abierta, aunque el Canalla tendrá ahora el desafío de buscar la clasificación como visitante. La revancha se disputará en San Pablo, donde el conjunto rosarino necesitará ganar para avanzar de manera directa a los cuartos de final.
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