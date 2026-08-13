Rosario Central empató sin goles con Corinthians en un duelo caliente por la ida de los octavos

El encuentro tuvo desde el comienzo el tono propio de una serie eliminatoria, con mucha fricción y pocos espacios para jugar. Central se aproximó con una acción de Giovanni Cantizano, cuyo centro terminó en una mano dentro del área, aunque el árbitro Andrés Matonte mantuvo su decisión de no sancionar penal después de revisar la jugada en el VAR. Del otro lado, Kaio estuvo cerca con un remate que pasó junto al ángulo y Matheus Buda cabeceó al travesaño en una de las chances más peligrosas del partido.