Cristian Malaspina aseguró que un llamado de Mauricio Macri salvó del descenso a San Lorenzo y Huracán

Durante su participación en La Fábrica del Podcast, el mandamás del Bicho detalló un episodio que según él marcó un antes y un después en la estructura del fútbol argentino: recordó que en 2017 y 2018, cuando la Superliga intentaba aplicar el Fair Play financiero, tanto San Lorenzo como Huracán habían sido sancionados por incumplimientos y debían afrontar una quita de puntos que los enviaba directamente al descenso y los salvó Macri.

“Había un presidente de la Nación muy futbolero y con un amigo presidente de un club muy grande. No quiso la quita de puntos para dos clubes grandes. Si se aplicaba, descendían Huracán y San Lorenzo”, relató. Aunque no mencionó nombres, dejó en claro que se trataba de Mauricio Macri, por aquel entonces Presidente de la Nación, y su relación con Tinelli, quien conducía al Azulgrana.

Malaspina aseguró que el llamado desde Casa Rosada fue decisivo. “Pidieron que no les saquen los puntos. Cuando se planteó en la Comisión, imagínate los dirigentes de los otros clubes que peleaban el descenso… lo primero que dijeron fue que se suspendan los descensos”, explicó. Esa resolución, según su relato, bloqueó el plan de reducir la cantidad de equipos y mantuvo el campeonato dividido en 28 clubes

El dirigente también remarcó que la decisión no fue producto de Claudio Tapia ni de la conducción de la AFA, sino consecuencia directa de aquella intervención política. “No fue Tapia el que lo frenó. Quedamos 26, después vino la pandemia y quedamos 28, y ahora se tomó la decisión de volver a 30 como en 2014”, señaló.

En su análisis final, Malaspina apuntó a la raíz del problema: la falta de reglas claras y la tendencia a modificar decisiones sobre la marcha. “Representamos a los clubes. Nadie va a querer firmar un torneo con 10 descensos porque nadie está exento de caer. Pero hay que administrar esta realidad”, concluyó el presidente de Argentinos Juniors.