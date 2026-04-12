Huracán le dio vuelta el partido al equipo alternativo de Rosario Central en el Ducó

El local fue superior en el complemento y encontró su merecido sobre el final. Bisanz anotó el 2-1 a los 39' después de amagar a Jorge Broun y definir con el arco vacío, tras quedar mano a mano al captar un mal pase atrás de Pol Fernández. Y, una bomba de Nervo en el último minuto, puso el 3-1 final en el marcador.