Huracán le dio vuelta el partido al equipo alternativo de Rosario Central en el Ducó

Tras comenzar perdiendo por un gol tempranero de Copetti, el Globo se impuso 3 a 1 ante el Canalla gracias a los tantos de Jordy Caicedo (de penal), Juan Bisanz y Martín Nervo.
Huracán le dio vuelta el partido al equipo alternativo de Rosario Central, se impuso 3 a 1 en el Ducó y se ilusiona con clasificar a la próxima ronda del Torneo Apertura. Tras comenzar perdiendo por un gol tempranero de Enzo Copetti, el Globo logró la remontada ante el Canalla gracias a los tantos de Jordy Caicedo (de penal), Juan Bisanz y Martín Nervo.
El Canalla abrió el marcador a los dos minutos con un gol de Enzo Copetti, quien definió cruzado con categoría después de un pase profundo de Enzo Giménez. Jorge Almirón dispuso un equipo suplente en el equipo rosarino pensando en el duelo con Libertad de Paraguay por Copa Libertadores y más allá de este gol luego se notó la diferencia de jerarquía.
Jordy Caicedo, de penal, estampó el 1-1 en el Ducó en el cierre del primer tiempo después de una patada de Enzo Giménez a Facundo Waller dentro del área que el árbitro Fernando Echenique observó en la cámara del VAR. De esta manera, se fueron empatados al descanso.
El local fue superior en el complemento y encontró su merecido sobre el final. Bisanz anotó el 2-1 a los 39' después de amagar a Jorge Broun y definir con el arco vacío, tras quedar mano a mano al captar un mal pase atrás de Pol Fernández. Y, una bomba de Nervo en el último minuto, puso el 3-1 final en el marcador.
Con este triunfazo, Huracán quedó sexto en la Zona B del Torneo Apertura con 20 puntos y dependerá de sí mismo para clasificar a la próxima ronda a dos jornadas del final de la fase regular. Por su parte, Central está quinto con 21 unidades, también en zona verde, y ya se enfocara en el choque copero.
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