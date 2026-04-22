Héctor Paletta rompió el silencio: de "no soy de Boca" a "era una jugada gris"

El árbitro, encargado del VAR en el Superclásico, explicó por qué no llamó a Darío Herrera para ver el empujón de Blanco a Martínez Quarta en el área sobre el final.
Héctor Paletta, cuestionado por su accionar en el VAR en el Superclásico, rompió el silencio. El árbitro, que no llamó a Darío Herrera para que revisara su decisión de no cobrar penal para River por un claro empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área, respaldó su postura.
"Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris", expresó en diálogo con C5N. Además, Paletta contó que recibió amenazas y aseguró que no era hincha de Boca, como se empezó a rumorear después de su actuación en el Superclásico..
"Un equipo arbitral de campo valoró que hubo un contacto, que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza. Yo en las cámaras coincidía, no tuve evidencia de un error claro", explicó y agregó: "Somos un equipo, tanto en campo como en cabina, yo soy el responsable de la cabina, pero el responsable máximo de todo el equipo es el árbitro principal. Me gusta respaldar siempre la decisión de árbitro de campo", agregó.
Paletta explicó cómo vio la jugada desde la cabina del VAR. "Yo en las imágenes coincidia, no tenía evidencias de un elefante, como nosotros le llamamos. Sigo sosteniendo que, hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir esa decisión de campo".
Y luego habló del contacto en sí, sobre el que dijo: "Yo coincido que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Martínez Quarta se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris".
Y por último, concluyó: "Sostengo que no fue penal. Veo el contacto, manos en la espalda, y veo la exageración de la caída de Martínez Quarta. Cuando empieza a caerse Martínez Quarta, cuando siente ese contacto, hay un estiramiento del brazo de Blanco".
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