Héctor Paletta rompió el silencio: de "no soy de Boca" a "era una jugada gris"

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Paletta explicó cómo vio la jugada desde la cabina del VAR. "Yo en las imágenes coincidia, no tenía evidencias de un elefante, como nosotros le llamamos. Sigo sosteniendo que, hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir esa decisión de campo".

Y luego habló del contacto en sí, sobre el que dijo: "Yo coincido que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Martínez Quarta se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris".

Y por último, concluyó: "Sostengo que no fue penal. Veo el contacto, manos en la espalda, y veo la exageración de la caída de Martínez Quarta. Cuando empieza a caerse Martínez Quarta, cuando siente ese contacto, hay un estiramiento del brazo de Blanco".