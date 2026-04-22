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Con ningún margen de error, Racing se juega la clasificación en el Torneo Apertura

La Academia necesita sumar en los dos partidos restantes y depende de otros resultados para meterse entre los ocho mejores.

Con ningún margen de error, Racing se jugará la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura en estas últimas dos jornadas de fase regular. El equipo de Gustavo Costas se ubica fuera de la zona de playoffs y llega con una racha negativa que lo dejó décimo en la tabla.

El primer compromiso clave será este viernes ante Barracas Central, rival directo que hoy ocupa zona de clasificación, en el Cilindro. Luego deberá también de local completar la fecha 9, que quedó pendiente por aquel paro de la AFA, frente a Huracán, otro de los equipos que pelea por meterse entre los ocho. Ambos partidos serán determinantes para definir su futuro en el torneo.

En paralelo, Racing sigue de cerca lo que ocurra con Tigre y Gimnasia La Plata, que también compiten por los últimos lugares disponibles. Cualquier resultado adverso en esos encuentros puede complicar aún más su panorama, por lo que la definición se proyecta ajustada hasta la última fecha.

El conjunto de Avellaneda arrastra un rendimiento irregular en el campeonato. Su última victoria fue a fines de marzo y desde entonces acumuló derrotas en el clásico ante Independiente y frente a River, además de un empate ante Aldosivi. Esa secuencia lo dejó sin margen y lo obliga a reaccionar en el momento más determinante del torneo.

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