Enzo Fernández se quedó sin entrenador en Chelsea: Liam Rosenior fue despedido

El club londinense decidió ponerle fin al ciclo de su técnico en medio de la crisis futbolística que tiene al equipo octavo en la Premier League y explosivas declaraciones contra el plantel.
Enzo Fernández se quedó sin entrenador en Chelsea: el club despidió a Liam Rosenior en medio de la crisis futbolística que tiene al equipo octavo en la Premier League y las explosivas declaraciones contra el plantel. El campeón del mundo, capitán de los Blues, volverá a tener otro técnico.
El club londinense confirmó la decisión luego de la séptima derrota en los últimos ocho partidos, en un contexto marcado por bajo rendimiento colectivo y falta de reacción. De esta manera, Enzo Fernández vuelve a quedarse sin director técnico en una temporada de inestabilidad y a menos de dos meses del Mundial.
El club comunicó la salida a través de un breve mensaje oficial. “No ha sido una decisión tomada a la ligera, pero los recientes resultados y actuaciones han estado por debajo de los estándares necesarios”, expresaron desde la dirigencia. La derrota 3-0 ante Brighton fue el golpe definitivo para un ciclo que ya estaba debilitado por una seguidilla de caídas y la falta total de gol.
El equipo acumulaba cinco derrotas consecutivas sin convertir, una marca que no se registraba desde la temporada 1912/13. En ese tramo, hubo caídas con Manchester United, Manchester City, Everton, Newcastle y Brighton, evidenciando problemas tanto defensivos como ofensivos.
Las declaraciones de Rosenior tras la última derrota también aceleraron la decisión. “Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. La actitud fue inaceptable. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles”, afirmó, exponiendo públicamente a sus dirigidos. Ese quiebre en la relación con el plantel dejó al técnico sin respaldo interno.
De manera interina, el equipo será conducido por Calum McFarlane, actual entrenador de la Sub 21, mientras la dirigencia inicia la búsqueda de un nuevo entrenador. Será el segundo cambio en el banco en la misma temporada, luego de la salida de Enzo Maresca meses atrás.
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