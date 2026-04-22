Enzo Fernández se quedó sin entrenador en Chelsea: Liam Rosenior fue despedido

El equipo acumulaba cinco derrotas consecutivas sin convertir, una marca que no se registraba desde la temporada 1912/13. En ese tramo, hubo caídas con Manchester United, Manchester City, Everton, Newcastle y Brighton, evidenciando problemas tanto defensivos como ofensivos.

Las declaraciones de Rosenior tras la última derrota también aceleraron la decisión. “Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. La actitud fue inaceptable. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles”, afirmó, exponiendo públicamente a sus dirigidos. Ese quiebre en la relación con el plantel dejó al técnico sin respaldo interno.

De manera interina, el equipo será conducido por Calum McFarlane, actual entrenador de la Sub 21, mientras la dirigencia inicia la búsqueda de un nuevo entrenador. Será el segundo cambio en el banco en la misma temporada, luego de la salida de Enzo Maresca meses atrás.