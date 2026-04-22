Manchester City ganó, se subió a la cima de la Premier League y condenó a Burnley

Con 33 fechas jugadas de las 38 que tiene el calendario, el City y el Arsenal lideran la Premier League con 70 puntos, teniendo muy detrás a los siguientes perseguidores, Manchester United y Aston Villa, ambos con 58 unidades. Por otro lado, Burnley (20 pts) se fue al descenso, sumándose a Wolves (17), mientras que el Tottenham (31) del Cuti Romero -lesionado- está ocupando el otro lugar en la zona roja, con West Ham (33), Forest (36) y Leeds (40) por encima.