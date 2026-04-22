Manchester City ganó, se subió a la cima de la Premier League y condenó a Burnley

El equipo de Pep Guardiola venció 1 a 0 al Burnley con gol de Erling Haaland, alcanzó al Arsenal de Mikel Arteta en lo más alto de la tabla y mandó al descenso a su rival.
Manchester City venció 1 a 0 a Burnley con gol de Erling Haaland, alcanzó al Arsenal de Mikel Arteta en la cima de la Premier League y mandó al descenso a su rival. El equipo de Pep Guardiola, que corrió de atrás en toda la temporada, le jugará mano a mano a los Gunners el prestigioso trofeo en el tramo final del campeonato local.
Los Citizens abrieron el marcador a los cinco minutos de juego con una excelsa definición de Haaland después de quedar mano a mano frente Martin Dubravka, tras un pase profundo de Jeremy Doku. El gol tempranero se dio en un contexto de muchísimas ocasiones de gol clara para ambos equipos.
Sin embargo, más allá de la infinidad de ocasiones en los primeros ocho minutos, el marcador no se volvió a mover hasta el final sorpresivamente y gracias a las grandes atajadas de los arqueros. Fue triunfo 1 a 0 del Manchester City en condición de visitante para meterle presión al Arsenal de Arteta.
Con 33 fechas jugadas de las 38 que tiene el calendario, el City y el Arsenal lideran la Premier League con 70 puntos, teniendo muy detrás a los siguientes perseguidores, Manchester United y Aston Villa, ambos con 58 unidades. Por otro lado, Burnley (20 pts) se fue al descenso, sumándose a Wolves (17), mientras que el Tottenham (31) del Cuti Romero -lesionado- está ocupando el otro lugar en la zona roja, con West Ham (33), Forest (36) y Leeds (40) por encima.
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