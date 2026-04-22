Copa Argentina: Gimnasia de La Plata goleó a Acasusso y avanzó a octavos de final

El Lobo se impuso 3 a 0 al equipo de la Primera Nacional en Caseros, confirmó su buen momento y pasó de ronda, donde espera por el ganador de Riestra o San Lorenzo.
Gimnasia goleó 3 a 0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo platense resolvió el encuentro en el segundo tiempo, donde marcó la diferencia en el resultado y dejó sin respuestas a su rival. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra consolidó su levantada en el Torneo Apertura y avanzó sin sobresaltos.
Durante la primera mitad, el partido fue parejo y con pocas situaciones claras. Gimnasia intentó imponer condiciones desde la tenencia, pero Acassuso se mostró ordenado en defensa y logró sostener el cero. De esta manera, no hubo gritos en el primer tiempo.
Sin embargo, el desarrollo cambió rotundamente tras el descanso, cuando a los 7 minutos el Lobo construyó una jugada a puros toques de primera que terminó definiendo Franco Torres. Se estableció el 1-0 del equipo de la máxima categoría del fútbol argentino.
Y, enseguida a los 10', Renzo Giampaoli cabeceó tras un centro, el arquero dejó un rebote corto y el mismo Giampaoli conectó para ampliar la ventaja y darle mayor tranquilidad al Lobo. A partir de ese momento, Gimnasia manejó los tiempos del partido ante un rival que no logró reaccionar ni generar peligro sostenido.
El 3-0 definitivo llegaría a los 40', cuando Nicolás Barros Schelotto recuperó y sacudió desde fuera de área para convertir un golazo y sellar la clasificación del Lobo a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Deportivo Riestra y San Lorenzo.
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