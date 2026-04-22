Copa Argentina: Gimnasia de La Plata goleó a Acasusso y avanzó a octavos de final

El Lobo se impuso 3 a 0 al equipo de la Primera Nacional en Caseros, confirmó su buen momento y pasó de ronda, donde espera por el ganador de Riestra o San Lorenzo.

Gimnasia goleó 3 a 0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo platense resolvió el encuentro en el segundo tiempo, donde marcó la diferencia en el resultado y dejó sin respuestas a su rival. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra consolidó su levantada en el Torneo Apertura y avanzó sin sobresaltos.