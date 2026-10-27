Torneo Clausura: Argentinos e Independiente Rivadavia, en un duelo clave por la tabla anual

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina viene de empatar 2-2 frente a Tigre. En ese encuentro estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero terminó repartiendo puntos y ahora buscará recuperarse en una visita exigente a La Paternal.

El equipo conducido por Alfredo Berti suma 19 puntos en la Zona B y ocupa el noveno puesto, por diferencia de gol, ya que el octavo, Huracán (el último que por ahora entra a los playoffs), también tiene 19 puntos. Pero la otra gran pelea de Independiente Rivadavia es la tabla anual, en la que acumula 53 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar el puntaje de Rosario Central, a solo un punto del líder Boca Juniors.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.