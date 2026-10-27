Torneo Clausura: Argentinos e Independiente Rivadavia, en un duelo clave por la tabla anual

Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia desde las 19, en el último partido de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Bicho buscará afianzarse en los primeros puestos de su zona y la Lepra entrar entre los ocho del playoff. Pero en la tabla anual, ambos luchan por alcanzar a Boca.
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán este martes desde las 19, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, y será televisado por TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Un partido clave para escalar la punta de la tabla anual para ambos equipos.
Cómo llega Argentinos Juniors
El Bicho llega a este compromiso después de vencer 1-0 a Banfield como visitante. El equipo de La Paternal atraviesa un buen momento en el campeonato y suma 25 puntos en la Zona B, con los que se mantiene entre los principales protagonistas del grupo.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez también pelea por los primeros puestos de la tabla anual, donde reúne 54 unidades. Por eso, el encuentro ante Independiente Rivadavia representa una oportunidad importante para sumar de a tres, poder llegar a escalar la punta junto con Boca quien es el líder con 57 puntos y Rosario Central, escolta, con 56 puntos. Central también es el puntero de la zona, con 28 puntos, tres más que Argentinos, así que el Bicho hoy pude alcanzar la cima en ambas tablas.
Cómo llega Independiente Rivadavia
La Lepra mendocina viene de empatar 2-2 frente a Tigre. En ese encuentro estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero terminó repartiendo puntos y ahora buscará recuperarse en una visita exigente a La Paternal.
El equipo conducido por Alfredo Berti suma 19 puntos en la Zona B y ocupa el noveno puesto, por diferencia de gol, ya que el octavo, Huracán (el último que por ahora entra a los playoffs), también tiene 19 puntos. Pero la otra gran pelea de Independiente Rivadavia es la tabla anual, en la que acumula 53 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar el puntaje de Rosario Central, a solo un punto del líder Boca Juniors.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
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