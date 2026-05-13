Sebastián Villa reveló por qué no llegó a River y coqueteó con volver a Boca: "Riquelme me puede llamar"

image Sebastián Villa, el capitán y la estrella de este Independiente Rivadavia campeón.



El equipo que hace menos de tres años militaba en la Primera Nacional, salió campeón de la Copa Argentina 2025 y hoy es puntero en su grupo de la Copa Libertadores, con un pie y medio en octavos de final y el valor agregado por el maracanazo a Fluminense. Alfredo Berti, el entrenador, es el principal responsable de este crecimiento y se convirtió en una figura más que importante para Villa, por ser quien le dio el lugar que merecía: "La confianza de Alfredo ha sido muy importante para mí, para mi carrera y para mi juego".



Compite por ser el mejor y más determinante del fútbol local, sin duda alguna, pero sabe que tiene magnos rivales al lado. "No me pongo primero, hay grandísimos jugadores a los cuales respeto mucho. Yo hago mi trabajo, respeto mucho la carrera de Leandro Paredes y la de (Ángel) Di María. No me considero el mejor, pero trabajo para ser el mejor", reflexionó dándole el lugar de privilegio a los campeones del mundo.





Sebastián Villa Racing Independiente Rivadavia.jpg Sebastián Villa jugó la última temporada en Independiente Rivadavia de Mendoza.





En el mercado pasado, después de la consagración con la Copa Argentina, hubo sondeos por el extremo cafetero, pero nada llegó a buen puerto. Sin importar su pasado en Boca, coqueteó con River, pero la propuesta no cerró en lo económico y volvió a competir con la Lepra. "Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia", aclaró . Hace unos meses, también había destacado que puede vestir cualquier camiseta, sea donde sea y que deja de lado las rivalidades futbolísticas.





Embed "YO NO LE CIERRO LAS PUERTAS A NADIE... EN BOCA GANÉ OCHO TÍTULOS"



La respuesta de Sebastián Villa, en exclusiva en TyC Sports, cuando le consultaron por un posible llamado de Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/XILpdedVqL — TyC Sports (@TyCSports) May 13, 2026





Pero del otro lado está Boca, de donde se fue en medio de una polémica situación personal debido a las denuncias que recibió por violencia de género y abuso. Sin embargo, no le cierra la puerta porque, como siempre remarca, el trabajo es trabajo: "Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro." Y dejó una frase resonante, con nombre y apellido: "Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie". No olvida que con la azul y oro levantó ocho títulos.