Independiente: Santiago López no renueva y quedaría fuera de la pretemporada

El delantero tiene contrato hasta diciembre de 2024, es decir por un año más, y con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. La dirigencia del club de Avellaneda pretende renovar el vínculo, extenderlo por algunas temporadas más (hasta 2027), y elevar el monto de la cláusula, pero las negociaciones no llegan a buen puerto y el juvenil no pone la firma.

Ante ese escenario, la Comisión Directiva habría tomado la decisión de que Santiago López quede marginado del primer equipo hasta que renueve el contrato, pese a que Carlos Tevez lo convocó para la pretemporada, siendo así uno de los pocos juveniles que tendrán lugar en la consideración del DT.

BHX2LN4ISJGE3E2XAHK3KO376I.jpg Santiago López la rompió toda con la Selección Argentina Sub 17.

Encima, con el antecedente fresco de Claudio Echeverri en River -le resta un año de vínculo, no firmó la renovación y el Millonario, entre la espada y la pared, aceptó venderlo al Manchester City-, el miedo en Independiente es no poder aprovechar todo el potencial futbolístico del delantero, tanto dentro de la cancha como en una hipotética futura venta.

¿Qué dijo Carlos Tevez sobre esta situación? “Yo tengo en la lista que Santi va a la pretemporada. Si la dirigencia toma otra decisión, será cosa suya que me tienen que informar, porque ya estamos casi subidos al avión. Pero me sorprende, porque no estoy enterado. Sé del problema que hay con Santi, no me hago el boludo, pero si hay una decisión del club, me la tendrán que informar. Por ahora, lo tengo conmigo en la pretemporada", aseguró el Apache este jueves en conferencia de prensa.

Y remarcó: "Si el club toma otra decisión, será decisión del club, no mía. Es un tema muy personal, un tema que tiene que arreglar él con su familia, y yo no puedo querer influir en su decisión, porque yo voy a querer que juegue en Independiente. Cualquier partido que yo tome le haría mal chico, así que es una decisión que tiene que tomar la dirigencia. Yo puedo aconsejarlo para bien o para mal, queda en mí, pero no sería justo en este momento. En los entrenamientos es un jugador más, lo tengo en cuenta, pero si la dirigencia toma la decisión de no llevarlo, no es un tema mío”.

De todos modos, Independiente tiene el ataque bien cubierto, gracias a las llegadas de Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch y Alex Luna, quienes se suman a Matías Giménez Rojas y Alexis Canelo.

Tevez habló sobre el lugar que tendrán los juveniles en su equipo

"Hay una controversia con los juveniles. Atencio tiene 21 años, no es un juvenil. Quiroga no es un juvenil, tiene 21 años y jugaba en la Reserva. Santi López tiene 17, él si es juvenil. Parmo es juvenil. Hay chicos de la Reserva campeona que no eran juveniles. Entonces, hay una controversia con eso. Y hay que entender que somos Independiente y que no podemos jugar con eso. Tenemos que ir a lo seguro", explicó.

Agustin Quiroga.jpg Agustín Quiroga, defensor capitán de la Reserva, se irá a préstamo a Platense.

En la misma línea, agregó: "Si podemos ayudarlos en el proceso para que lleguen de la mejor forma. Pero si los ponemos, sea un defensor, un mediocampista y nos hace un gol, o en un clásico, y se caen… ¿De quién es la culpa? Yo pienso en Independiente, a mí no me importa si me putean en una cancha. Trato de hacer lo mejor para Independiente, no para mí. Si decimos que somos el Rey de Copas, lo tenemos que demostrar, no podemos jugar con eso".

Por último, cerró: "Los juveniles, a los que llevo, les tengo mucha confianza porque sé que el club necesita sacar jugadores para tener ese patrimonio que necesitamos porque no tenemos ese presupuesto de 4 millones para arriba para armar un gran plantel para poder pelear. ¿Quién te lo da? Los juveniles, pero tampoco podemos tirar a la cancha a los juveniles para que nos salven. Tenemos que hacer un trabajo fino”.