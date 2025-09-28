Gustavo Costas: el análisis del clásico y el mano a mano con River por Copa Argentina

"Empezamos bien, pero después creo que nos quedamos sin piernas. Igualmente, no hay que meter excusas. Cometimos errores y los dejamos con vida. Quedamos muy mal parados siempre. No nos puede pasar lo de la contra en el tiro libre. Ocurrió dos veces y eso lo tenemos que mejorar. Gracias a Dios las erraron, pero si hubiéramos perdido, hubiésemos terminado muy mal", expresó Costas sobre el 0-0 con Independiente.

Luego, el entrenador agregó sacando chapa del gran momento de Racing y reflejando el pasado del derby: "En otra época, estos partidos los perdíamos”. “Me gustaron mucho los primeros 25 minutos, pero falta. Los clásicos uno los quiere ganar siempre, pero hay que rescatar lo positivo, como volver a terminar con el arco en cero”, sostuvo el DT.

Embed

Ahora, Racing ya se enfoca en los cuartos de final de la Copa Argentina contra River. “Tenemos un partido definitorio el jueves. Es difícil mantener el nivel, a pesar de estar bien físicamente. Lo lindo es estar peleando en todos los frentes”, destacó Gustavo Costas.

Y agregó: “Nos faltaron piernas para quedarnos con el clásico; pero no podemos poner excusas. Sabíamos que se nos venía una seguidilla de partidos difíciles y hay que quedarse con las cosas positivas. Ahora hay que descansar y pensar en el partido de River, que será una final”.

“Estoy orgulloso y feliz de este grupo, porque deja todo. Es un plantel muy laburador, que puede jugar bien o mal, pero todos quieren estar en los partidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque todos queremos dejar a Racing en lo más alto”, remarcó el técnico.