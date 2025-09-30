Independiente sacó un comunicado sobre la disputa de marcas de su camiseta para 2026

La decisión de cambiar de sponsor se tomó principalmente por el plano económico y fue impulsada por el presidente Néstor Grindetti. La noticia estalló a los fanáticos que cuestionaron la resolución por la presencia internacional y el prestigio que tiene la marca que lo viste desde hace ya 16 años.

Los hinchas se expresaron en redes sociales y convocaron una manifestación para este martes a la tarde en la sede de la Avenida Mitre en reclamo por la medida. Por eso, el club sintió la necesidad de sacar un comunicado para calmar las aguas.

"El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025", comenzó el club el comunicado en sus redes sociales y luego mencionó a las marcas involucradas.

— C. A. Independiente (@Independiente) September 30, 2025

"Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas recibidas tanto de PUMA como de ATOMIK, y en este proceso la oferta de ATOMIK prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de PUMA", expresó el club en una publicación que se llenó de comentarios pidiendo la renovación de Puma.

"Las negociaciones se encuentran en curso y PUMA sigue teniendo las puertas abiertas para mejorar su última oferta. En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América", concluyó.

En caso de que Independiente cierre con Atomik, Puma iniciaría acciones legales debido al escándalo por el incumplimiento de la cláusula Right of First Refusal (ROFR), que reserva el derecho de preferencia y otorga la oportunidad de igualar la oferta recibida por un tercero que, más allá del comunicado, no se habría dado hasta la bronca de la gente.

La marca alemana se manifestó sobre el suceso y dejó en claro su postura: “La empresa ha cumplido con todas las etapas requeridas para avanzar con la renovación, y seguirá utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”.