Mbappé le hizo un doblete a Inglaterra y es el máximo goleador histórico del Mundial

La estrella de Francia llegó a 22 gritos en la máxima cita en el partido por el tercer puesto contra los ingleses y dejó atrás la marca de Messi de 21 festejos.
Histórico: Kylian Mbappé le hizo un doblete a Inglaterra y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales superando la marca de Lionel Messi. Más allá de la derrota por 6 a 4 con los ingleses en un verdadero partidazo por el tercer puesto del Mundial 2026, la estrella de Francia hizo historia en la máxima cita.
Tras un primer tiempo para el olvido para Francia, en donde se fue perdiendo 4 a 0 con Inglaterra, Mbappé recibió dentro del área y definió abriendo el pie en el inicio del complemento para el descuento. Con ese gol, el futbolista del Real Madrid igualó los 21 festejos de Messi en Mundiales.
Sin embargo, unos 20 minutos después, Mbappé controló y sacó un derechazo cruzado imposible para Pickford tras una pared con Olisé y estableció un nuevo récord: 22 goles en Mundiales. Sí, con apenas 27 años y con la posibilidad lógica de jugar dos Mundiales más, ya es el futbolista que más goles ha hecho en la historia.
Además, Mbappé marcó cuatro goles en 2018, ocho en 2022 y diez en 2026. En este torneo le ha anotado dos a Senegal, dos a Irak, dos a Suecia, otro a Paraguay, otro a Marruecos y dos más contra Inglaterra. Por este motivo, acaricia la Bota de Oro, dado que pasó por dos a Messi, que tiene que jugar mañana la final del mundo frente a España.
Cabe recordar que ya le ganó esa distinción al capitán de la Selección en Qatar 2022 con sus ocho festejos, apenas uno más que el futbolista más grande de todos los tiempos. Eso sí, Leo terminó alzando el trofeo más hermoso de todos y que le faltaba a su carrera de oro.
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