Mbappé le hizo un doblete a Inglaterra y es el máximo goleador histórico del Mundial

Además, Mbappé marcó cuatro goles en 2018, ocho en 2022 y diez en 2026. En este torneo le ha anotado dos a Senegal, dos a Irak, dos a Suecia, otro a Paraguay, otro a Marruecos y dos más contra Inglaterra. Por este motivo, acaricia la Bota de Oro, dado que pasó por dos a Messi, que tiene que jugar mañana la final del mundo frente a España.