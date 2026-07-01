Inglaterra vs. RD Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026: seguilo en vivo

El conjunto africano abrió el marcador a los 7 minutos de iniciado el encuentro ante los Tres Leones y da el golpe por un lugar en octavos.

República Democrática del Congo sorprendió en Atlanta y abrió el marcador a tan solo siete minutos de iniciado el encuentro ante Inglaterra por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Brian Cipenga puso el 1-0 y desestabilizó a los Tres Leones, en busca de otro batacazo por un lugar en octavos.