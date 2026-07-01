Inglaterra vs. RD Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026: seguilo en vivo

El conjunto africano abrió el marcador a los 7 minutos de iniciado el encuentro ante los Tres Leones y da el golpe por un lugar en octavos.
República Democrática del Congo sorprendió en Atlanta y abrió el marcador a tan solo siete minutos de iniciado el encuentro ante Inglaterra por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Brian Cipenga puso el 1-0 y desestabilizó a los Tres Leones, en busca de otro batacazo por un lugar en octavos.
Espera atento México, el rival designado para la próxima instancia eliminatoria.
Se terminó la primera mitad en el estadio de Atlanta y la gran sorpresa del Mundial empieza a tomar forma. Con un gol de Brian Cipenga, la República Democrática del Congo vence 1-0 a Inglaterra y, por ahora, está dando uno de los grandes batacazos del torneo.
Sobre el final del primer tiempo el delantero inglés tuvo la chance de empatar el encuentro con un remate de volea al segundo palo, luego de un centro de Declan Rice, pero el arquero Lionel Mpasi frenó de manera espectacular el tiro.
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