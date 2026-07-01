Fin del ciclo de Beccacece como entrenador de la selección de Ecuador

La derrota ante México en los 16avos de final marcó el final de un ciclo de dos años y medio. El entrenador argentino se despidió con gratitud y sin reproches.
La derrota por 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026 significó el cierre de la etapa de Sebastián Beccacece como entrenador de la Selección de Ecuador. Aunque su salida ya era una posibilidad concreta porque su contrato terminaba con la participación mundialista, la eliminación confirmó el final de un ciclo de dos años y medio al frente de la Tri, con buenos momentos durante las Eliminatorias pero sin poder alcanzar la meta propuesta en la Copa del Mundo.
Luego del encuentro, el técnico argentino tardó en presentarse ante los medios. Durante casi dos horas estuvo reunido con los jugadores y los principales dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en una conversación que marcó el cierre definitivo de su proceso.
Con mucha emoción, Beccacece confirmó que el vínculo había llegado a su fin y reconoció que el equipo no pudo cumplir el objetivo planteado: “Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”, expresó en declaraciones a DSports.
Más adelante, el exentrenador de Defensa y Justicia e Independiente repasó su gestión y destacó el crecimiento del seleccionado ecuatoriano. Si bien valoró que el equipo mejoró la actuación del Mundial anterior, admitió que las aspiraciones eran mayores: “Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, un mejor Mundial, pasar otro partido y no lo pudimos hacer, y corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Son las reglas del juego. Y lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”.
Beccacece también hizo hincapié en el trabajo realizado desde su llegada y en el crecimiento del plantel: “Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble".
Sin embargo, el entrenador argentino fue crítico con el rendimiento mostrado ante México, duelo que terminó definiendo la eliminación del equipo: “Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”.
En el cierre de la conferencia, Beccacece dejó claro que se marcha agradecido por la oportunidad y sin reproches: “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproches”. También resaltó el cambio de mentalidad que encontró dentro del seleccionado y se mostró confiado en el futuro de Ecuador.
El ciclo del entrenador argentino terminó con 24 partidos dirigidos, con un balance de nueve victorias, doce empates y tres derrotas, además de haber logrado el segundo puesto en las Eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de la Selección Argentina.
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