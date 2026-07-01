Fin del ciclo de Beccacece como entrenador de la selección de Ecuador

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Beccacece también hizo hincapié en el trabajo realizado desde su llegada y en el crecimiento del plantel: “Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble".

Sin embargo, el entrenador argentino fue crítico con el rendimiento mostrado ante México, duelo que terminó definiendo la eliminación del equipo: “Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”.

En el cierre de la conferencia, Beccacece dejó claro que se marcha agradecido por la oportunidad y sin reproches: “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproches”. También resaltó el cambio de mentalidad que encontró dentro del seleccionado y se mostró confiado en el futuro de Ecuador.

El ciclo del entrenador argentino terminó con 24 partidos dirigidos, con un balance de nueve victorias, doce empates y tres derrotas, además de haber logrado el segundo puesto en las Eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de la Selección Argentina.