Declan Rice no se resistió ante Messi y lo llenó de elogios tras el nuevo récord: "Verlo es increíble"

En la previa al cruce con Ghana por la segunda fecha, el mediocampista de la Selección de Inglaterra alabó al capitán argentino luego de que se consagre como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

La admiración de los fanáticos del fútbol por Lionel Messi ya no sorprende, porque se volvió una dinámica habitual. Pero es inevitable volver a rendirse a su pies cuando a sus casi 39 años sigue haciendo historia, nada menos coronándose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Y claro, la alabanza hacia su obra trasciende países y atraviesa a sus colegas. Esta vez, fue Declan Rice quien se deshizo de elogios, con una devoción imposible de ocultar.