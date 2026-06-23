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Declan Rice no se resistió ante Messi y lo llenó de elogios tras el nuevo récord: "Verlo es increíble"

En la previa al cruce con Ghana por la segunda fecha, el mediocampista de la Selección de Inglaterra alabó al capitán argentino luego de que se consagre como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

La admiración de los fanáticos del fútbol por Lionel Messi ya no sorprende, porque se volvió una dinámica habitual. Pero es inevitable volver a rendirse a su pies cuando a sus casi 39 años sigue haciendo historia, nada menos coronándose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Y claro, la alabanza hacia su obra trasciende países y atraviesa a sus colegas. Esta vez, fue Declan Rice quien se deshizo de elogios, con una devoción imposible de ocultar.

Declan Rice, sobre Messi

La admiración de Declan Rice hacia Messi.

Con palabras genuinas, agradeció por ser contemporáneo al astro rosarino, con un asombro incesante que se alimenta con cada récord que rompe. “Lo que está haciendo a esta edad es increíble. Como aficionado al fútbol, como entusiasta del fútbol y también como futbolista, verlo es un placer increíble”, definió con una sonrisa.

Y estos elogios vienen con fundamentos. Es que Leo, en su sexto Mundial y a sus casi 39 años, convirtió cinco goles en tan solo dos fechas y, por ahora, se posiciona como el líder de los artilleros de esta edición. Pero gracias a los dos tantos ante Austria, Messi gritó por vez número 18, superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la toda la historia mundialista.

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Messi sumo dos goles a su historia

Messi sumo dos goles a su historia

Ahora, con la figura de Messi como inspiración, el mediocampista inglés espera por la cita frente al conjunto africano, a las puertas de la clasificación a los 16avos de final. Es que gracias a los tres puntos conseguidos en el debut por la victoria por 4-2 frente a Croacia en Dallas, los dirigidos por Thomas Tuchel jugarán en Boston con la posibilidad de asegurar su lugar en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

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