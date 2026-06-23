Los partidos de hoy, martes 23 de junio en el Mundial 2026: horarios, TV y cómo llegan Portugal, Inglaterra y Colombia

Portugal y Uzbekistán abrirán la jornada mundialista, y se llevarán todos los reflectores a la espera del final. Es que el equipo de Cristiano Ronaldo está complicado y esta tarde debe ganar sí o sí: no le pudo ganar a República Democrática del Congo en la primera fecha, en un empate 1-1 que dejó mucho que desear, con una interna en el vestuario imposible de ignorar. Necesita su primera victoria al frente de los uzbekos, que cayeron en el debut y hoy podrían determinar su despedida del Mundial.