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Los partidos de hoy, martes 23 de junio en el Mundial 2026: horarios, TV y cómo llegan Portugal, Inglaterra y Colombia

Esta tarde, el conjunto de Cristiano Ronaldo buscará su primera victoria para no complicar su estadía en la copa, mientras que los ingleses podrían asegurar su clasificación al igual que los sudamericanos.

Sigue la acción de la fecha 2 en la Copa del Mundo 2026, que ya clasificó a 16avos de final a seis de las selecciones participantes: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega. Este martes, cuatro compromisos regalarán más fútbol y definirán el futuro de varios equipos. Mirá todo lo que tenés que saber.

ADEMÁS: Grupo J del Mundial 2026: Argentina venció a Austria y Argelia eliminó a Jordania

Portugal y Uzbekistán abrirán la jornada mundialista, y se llevarán todos los reflectores a la espera del final. Es que el equipo de Cristiano Ronaldo está complicado y esta tarde debe ganar sí o sí: no le pudo ganar a República Democrática del Congo en la primera fecha, en un empate 1-1 que dejó mucho que desear, con una interna en el vestuario imposible de ignorar. Necesita su primera victoria al frente de los uzbekos, que cayeron en el debut y hoy podrían determinar su despedida del Mundial.

Portugal 1 - 1 Congo
Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial, pero Portugal no logró pasar del empate en su estreno en el Grupo K.

Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial, pero Portugal no logró pasar del empate en su estreno en el Grupo K.

Más tarde, Inglaterra y Ghana darán otra presentación con la pelota, también a la expectativa del próximo clasificado a la primera instancia eliminatoria. El clan de Harry Kane viene de vapulear a Croacia con un 4-2 en su debut y espera lucirse en esta segunda exposición para poder asegurar lo que viene. Al frente están los africanos, que también ganaron su primer partido con un 1-0 frente a Panamá. La cita de hoy tendrá un lindo duelo desde lo físico.

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Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo de los ingleses (Foto: FIFAWorldCup).

Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo de los ingleses (Foto: FIFAWorldCup).

En el primer turno nocturno, Croacia y Panamá definirán sus caminos. El conjunto de Luka Modric vivió la dura derrota con los ingleses y no le queda otra que ganar. Pero la tiene más fácil, teniendo en frente a una de las selecciones más débiles de este Mundial, que con 0 puntos tiene un pie afuera. Sin embargo, nunca hay que dejar sin espacio a las sorpresas.

Colombia y RD Congo cierran la jornada en un duelo más que prometedor. Mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo, punteros en su grupo, quieren sellar su lugar en 16avos, los africanos vienen envalentonados luego del empate con Portugal y harán fuerza por hacer historia y mantenerse vivos.

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Colombia uno de los candidatos.

Colombia uno de los candidatos.

Horarios y cómo ver en vivo los partidos del 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán | 14 horas | TyC Sports y DSPORTS +
  • Inglaterra vs. Ghana | 17 horas | DSPORTS
  • Panamá vs. Croacia | 20 horas | TyC Sports y DSPORTS +
  • Colombia vs. RD Congo | 23 horas | DSPORTS

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