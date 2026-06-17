Inglaterra y Croacia empatan 2-2 en un primer tiempo electrizante

Embed ¡¡AHORA SÍ, GOLEADOR!! Harry Kane abrió el pie y marcó el primero de Inglaterra vs. Croacia. Fue el segundo penal que pateó.¡En el primero Livakovic se adelantó y atajó!



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Luego de abrir el marcador, Inglaterra bajó la intensidad, cerró espacios y buscó controlar el encuentro con una posesión más pausada. Croacia creció con el correr de los minutos, ganó protagonismo y llegó al empate a los 36 minutos con una gran jugada colectiva que finalizó Martin Baturina con un potente remate desde fuera del área que se metió junto al ángulo del arco defendido por Jordan Pickford.