Inglaterra y Croacia empatan 2-2 en un primer tiempo electrizante

El conjunto inglés se puso dos veces en ventaja gracias al doblete de Harry Kane, pero el equipo de Zlatko Dali reaccionó y encontró la igualdad antes del descanso con tantos de Martin Baturina y Petar Musa.
El debut de Inglaterra y Croacia en el Grupo L del Mundial 2026 está entregando uno de los partidos más atractivos de la primera fase. Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron golpeando a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Harry Kane convirtió de penal en la repetición ordenada por el VAR tras un adelantamiento de Dominik Livakovic.
Luego de abrir el marcador, Inglaterra bajó la intensidad, cerró espacios y buscó controlar el encuentro con una posesión más pausada. Croacia creció con el correr de los minutos, ganó protagonismo y llegó al empate a los 36 minutos con una gran jugada colectiva que finalizó Martin Baturina con un potente remate desde fuera del área que se metió junto al ángulo del arco defendido por Jordan Pickford.
Sin embargo, la igualdad duró poco. A los 42 minutos, Declan Rice ejecutó un córner desde la derecha y Kane apareció con un potente cabezazo que dejó sin respuestas a Livakovic y devolvió la ventaja a los Tres Leones.
Cuando parecía que Inglaterra se iba al entretiempo arriba en el marcador, Croacia tuvo la última palabra. En el último minuto de la primera mitad, Ivan Perišic envió un preciso centro y Petar Musa conectó de cabeza para vencer a Pickford y sellar el 2-2 antes del descanso en una primera mitad cargada de emociones en el Dallas Stadium.
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