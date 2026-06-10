Inglaterra goleó a Costa Rica pero para su técnico "no somos candidatos al título"

Más allá de su cautela, el técnico dejó en claro que Inglaterra aspira a pelear por el título. “Podemos competir por el trofeo y soñar en grande. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los máximos favoritos”, sostuvo. Los ingleses integran el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, y tendrán su estreno el 17 de junio en Dallas frente al otro conjunto europeo, rival que ya frustró sus aspiraciones en las semifinales del Mundial de Rusia 2018.