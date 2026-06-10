Inglaterra goleó a Costa Rica pero para su técnico "no somos candidatos al título"

La selección inglesa cerró su preparación con un contundente 3-0 a los costarricenses en Orlando, aunque Thomas Tuchel evitó ubicarla entre las principales candidatas al título.
Inglaterra derrotó 3-0 a Costa Rica en Orlando y concluyó su preparación para el Mundial 2026 con una actuación sólida antes del debut frente a Croacia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dominó de principio a fin y construyó la victoria con goles de Declan Rice, Anthony Gordon y Ollie Watkins. El encuentro, que sufrió una demora de una hora por tormentas eléctricas, dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico para una selección que llega con figuras en gran nivel.
La superioridad inglesa quedó reflejada desde los primeros minutos gracias al control de la pelota y la presión constante sobre el arco rival. Rice abrió el marcador en la etapa inicial, Gordon amplió la diferencia de penal y Watkins selló el resultado sobre el final. Tuchel aprovechó además para rotar a todo el plantel durante el complemento, una señal de que busca llegar al debut con todos los futbolistas en ritmo de competencia.
Pese al buen momento de su equipo, el entrenador alemán rechazó que Inglaterra deba ser considerada una de las máximas candidatas a conquistar la Copa del Mundo. “No podemos ser uno de los favoritos porque hace mucho tiempo que no ganamos”, afirmó en conferencia de prensa, en referencia a la extensa sequía de títulos que arrastra la selección desde el Mundial de 1966.
Tuchel argumentó que el favoritismo corresponde a los equipos que demostraron recientemente su capacidad para imponerse en grandes torneos. “Hay selecciones que ya demostraron que saben cómo ganar este tipo de torneos y esos son los favoritos”, señaló, en alusión a Argentina, Francia y España, campeones de las últimas grandes competencias internacionales. Aún así, destacó el potencial de un plantel integrado por figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.
Más allá de su cautela, el técnico dejó en claro que Inglaterra aspira a pelear por el título. “Podemos competir por el trofeo y soñar en grande. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los máximos favoritos”, sostuvo. Los ingleses integran el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, y tendrán su estreno el 17 de junio en Dallas frente al otro conjunto europeo, rival que ya frustró sus aspiraciones en las semifinales del Mundial de Rusia 2018.
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