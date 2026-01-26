Independiente fichó a un jugador con chances de jugar el Mundial con Colombia

Arias, que llegó en condición de libre después de jugar en Bahía de Brasil, firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027. El colombiano buscará potenciar la competencia en el lateral derecho después de la salida de Federico Vera a Huracán y que el club quedara solamente con Leonardo Godoy en ese puesto.

El colombiano arribó al país este lunes por la madrugada, se realizó la revisión médica durante la mañana y posteriormente puso la firma que selló su vínculo con la institución. Su incorporación representa una clara apuesta por la experiencia, algo que el propio Gustavo Quinteros destacó públicamente sobre él tras el estreno en el campeonato.

Por su parte, Arias se mostró entusiasmado con este nuevo desafío en el fútbol argentino. "Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí, lo he hecho en todo club donde he estado y esta vez no será la excepción. Esperemos ver qué se puede conseguir este año", aseguró tras arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Y agregó: "Contento de estar en este país tan futbolero, ya veremos qué sucede a continuación. Trabajaremos para que sea lo mejor para el club. Soy seguidor del fútbol en general, está empezando un torneo, se está mejorando, que es lo más importante, para alcanzar esos objetivos que fueron trazados".

Arias debutó profesionalmente en La Equidad, equipo de su país, y luego dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas de Sporting Lisboa, PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada. Más tarde pasó por Cincinnati de la MLS y por Bahía, antes de llegar a Avellaneda. A nivel internacional, debutó en la Selección de Colombia en 2013, disputó los Mundiales de 2014 y 2018, cuatro Copas América y se prepara para competir por un lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026.