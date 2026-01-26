Franco Mastantuono: de "es mi mejor momento" a "sería hermoso volver a River"

"Puede ser que sea mi mejor momento desde que llegué", expresó el exjugador del Millonario en una entrevista con DSports. Y añadió: “Es un buen momento para el equipo y para mí. Revertimos una situación que venía siendo complicada y estoy muy contento (...) Este año me he asentado mejor, me voy sintiendo cada vez mejor".

A su vez, destacó el trabajo del nuevo entrenador que reemplazó a Xabi Alonso: "Álvaro Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza. Eso es lo principal para un jugador. Estoy jugando un poco más suelto por eso y estoy totalmente agradecido".

Por otra parte, Mastantuono se refirió a las estrellas que hay en el plantel del Merengue. "No hace falta que lo diga por los jugadores que son, pero sobre todo yo me quedo con la persona, con lo humano: me han recibido muy bien. El día a día es muy importante para jugar al fútbol, y con ellos se hace muy fácil", afirmó.

A su vez, el oriundo de Azul reveló los problemas que tuvo a raíz de la pubalgia en los últimos meses. “Fue un proceso largo… Es un dolor muy molesto que no se va”, explicó. Y agregó: “Con el trabajo de los doctores de acá, que son una maravilla, me ayudaron mucho a estar bien hoy".

Además, el joven manifestó que su sueño es "ganar todos los torneos que quedan en el Madrid" y también dejó en claro que piensa en la posibilidad de ir a la Copa del Mundo con la Selección Argentina: "Sería una temporada soñada ganar todo con el Madrid y después jugar un Mundial con mi Selección. Obviamente, sueño con estar y defender ese título que mis compañeros ganaron con mucho orgullo”.

Por último, Mastantuono fue consultado sobre su salida de River a mediados de 2025, en lo que fue una transferencia récord para el fútbol argentino. “Entiendo el enojo de algunos hinchas. Fue una decisión difícil, pero era la oportunidad de mi vida", comentó. Y dejó abierta la puerta para un regreso a Núñez en un futuro: "Siempre sería hermoso volver a River. Jugar en el Monumental con esa hinchada es algo único".