Instituto le ganó a Riestra y se ilusiona con los playoffs

Tras la apertura del marcador, el equipo local intentó reaccionar, pero careció de ideas para romper la solidez defensiva de Instituto. La visita, en tanto, contó con oportunidades para ampliar la ventaja, aunque falló en la definición, como en un remate de Tissera que dio en el poste.

En el tramo final, Riestra tuvo una última chance en los pies de Herrera, pero Roffo respondió con una gran atajada para sostener la ventaja.

Con este resultado, Instituto alcanzó los 17 puntos y quedó a las puertas de los puestos de clasificación, mientras que Riestra continúa en el fondo de la tabla, sin victorias en el certamen y con un panorama cada vez más complicado.