Instituto le ganó a Riestra y se ilusiona con los playoffs

Instituto se impuso 1-0 a como visitante con gol de Alex Luna y quedó a tiro de la zona de clasificación en la recta final del campeonato.
Instituto de Córdoba consiguió un triunfo fundamental en su visita a Deportivo Riestra al imponerse por 1-0 en el estadio Guillermo Laza, por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés sumó tres puntos clave que lo dejan cerca de la zona de clasificación a los playoffs.
En un partido cerrado y disputado, Instituto mostró mayor claridad desde el inicio. Durante la primera mitad generó las mejores situaciones, aunque le faltó precisión en la definición. La más clara estuvo en los pies del colombiano Córdoba, quien estrelló un remate en el palo y, en el rebote, se encontró con una buena respuesta del arquero Ignacio Arce.
Riestra, en cambio, evidenció un rendimiento opaco, lejos de su mejor versión. Con dificultades para generar juego asociado, apostó a intentos aislados y pelotas detenidas, pero sin lograr inquietar con peligro al arco defendido por Manuel Roffo.
La diferencia llegó en el complemento. A los 14 minutos, Sosa desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área. Allí apareció Alex Luna, que se lanzó con decisión y empujó la pelota para marcar el único gol del encuentro, pese al intento de Arce por evitarlo.
Tras la apertura del marcador, el equipo local intentó reaccionar, pero careció de ideas para romper la solidez defensiva de Instituto. La visita, en tanto, contó con oportunidades para ampliar la ventaja, aunque falló en la definición, como en un remate de Tissera que dio en el poste.
En el tramo final, Riestra tuvo una última chance en los pies de Herrera, pero Roffo respondió con una gran atajada para sostener la ventaja.
Con este resultado, Instituto alcanzó los 17 puntos y quedó a las puertas de los puestos de clasificación, mientras que Riestra continúa en el fondo de la tabla, sin victorias en el certamen y con un panorama cada vez más complicado.
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