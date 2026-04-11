Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se afirma en la cima

En Mendoza, Independiente Rivadavia aprovechó la expulsión temprana de Hernán López Muñoz y se impuso por 3 a 1 al Bicho.
Independiente Rivadavia ratificó su gran presente en el Torneo Apertura 2026 al imponerse por 3-1 frente a Argentinos Juniors en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza, por la 14ª fecha del Grupo B. Con este resultado, el conjunto mendocino se mantiene como líder de su zona y da un paso firme en la recta final de la fase regular.
El encuentro tuvo un desarrollo condicionado desde temprano. A los 18 minutos, el equipo visitante se quedó con diez jugadores por la expulsión de Hernán López Muñoz, quien impactó con la suela de su botín en la cabeza de Leonard Costa.
Si bien el árbitro había sancionado inicialmente con tarjeta amarilla, tras la advertencia del VAR corrigió su decisión y mostró la roja directa. El futbolista local, producto del golpe, debió abandonar el campo.
Antes de esa jugada clave, Independiente Rivadavia ya había golpeado. A los 9 minutos, Juan Manuel Elordi abrió el marcador tras conectar un preciso centro desde la derecha de Matías Fernández. Con superioridad numérica, el conjunto mendocino amplió rápidamente la ventaja: a los 23, Leonel Bucca marcó de cabeza luego de un envío de pelota parada ejecutado por Rodrigo Atencio.
Sin embargo, lejos de rendirse, Argentinos Juniors reaccionó. A pesar de jugar en inferioridad, adelantó sus líneas y encontró el descuento en el cierre del primer tiempo. Sebastián Prieto sacó un remate potente al primer palo que sorprendió al arquero Nicolás Bolcato, quien no logró contener el disparo.
El complemento mostró a un Independiente Rivadavia renovado. Tras el descanso, el líder salió decidido a liquidar el partido y generó varias situaciones de riesgo. La insistencia tuvo premio cuando Alejo Osella, tras un centro desde la izquierda de Elordi, conectó un certero cabezazo que se transformó en el 3-1 definitivo, sin chances para el arquero Brayan Cortés.
De esta manera, el conjunto mendocino consolidó su liderazgo en el Grupo B y dejó en claro que es uno de los principales candidatos a pelear por el título. Argentinos, en tanto, dejó una imagen competitiva pese a la adversidad, pero pagó caro la expulsión temprana.
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