Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y se afirma en la cima

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La reacción de Argentinos Juniors

Sin embargo, lejos de rendirse, Argentinos Juniors reaccionó. A pesar de jugar en inferioridad, adelantó sus líneas y encontró el descuento en el cierre del primer tiempo. Sebastián Prieto sacó un remate potente al primer palo que sorprendió al arquero Nicolás Bolcato, quien no logró contener el disparo.

El complemento mostró a un Independiente Rivadavia renovado. Tras el descanso, el líder salió decidido a liquidar el partido y generó varias situaciones de riesgo. La insistencia tuvo premio cuando Alejo Osella, tras un centro desde la izquierda de Elordi, conectó un certero cabezazo que se transformó en el 3-1 definitivo, sin chances para el arquero Brayan Cortés.

Lepra2

De esta manera, el conjunto mendocino consolidó su liderazgo en el Grupo B y dejó en claro que es uno de los principales candidatos a pelear por el título. Argentinos, en tanto, dejó una imagen competitiva pese a la adversidad, pero pagó caro la expulsión temprana.