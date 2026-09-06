Rubén Darío Insúa llegó a Buenos Aires y está listo para su tercer ciclo en San Lorenzo

El entrenador tendrá una última reunión con los dirigentes para sellar un nuevo vínculo con el club de sus amores.
Otro ciclo fallido en San Lorenzo. Otro ciclo que termina sin pena ni gloria. El que pagó los platos rotos fue Néstor Gorosito, a quien le sonó la alarma a los ocho partidos dirigidos. Los problemas institucionales y económicos del club revelaron que su presidente, Marcelo Culotta, no eligió a Pipo y que él quería al ídolo: Rubén Darío Insúa. Y lo cumplió, porque falta sólo la firma para que enfrente su tercera etapa.
Tres técnicos pasaron para que el Ciclón vuelva a él. Pareciera que es el único que puede tender la mano correcta y darle alegría a la gente en el plano del fútbol, dejando atrás las aristas que encierran a San Lorenzo en problemas que siguen saliendo de la galera. Desde que Insúa dejó su cargo, Damián Ayude y Gustavo Álvarez fueron correctos, le dieron frescura al equipo, pero cuando quisieron agarrar más fuerte las riendas para intentar que el club avance desde lo deportivo, fracasaron, porque el tiempo límite es muy corto. Pipo llegó con un final anunciado y, ahora, todos los caminos condujeron nuevamente a las manos del Gallego.
Fiel a los colores, nunca le diría que no. Y sabe que esta es una buena oportunidad para volver a enaltecer su nombre, aunque no lo necesite. Después de la necesaria victoria 1-0 ante Talleres en el Pedro Bidegain, Rubén llegó a Ezeiza esta mañana y habló ante la prensa.
"Puedo garantizar que vamos a trabajar mucho y a dedicarle todo el tiempo necesario para el crecimiento del club", expresó, sereno y con tranquilidad. Sin embargo, todavía falta ultimar detalles para darle inicio al ciclo. “Casi sí, ahora a la tarde vamos a tener una última charla. La idea es intentar cerrar el acuerdo hoy, que va a ser la primera reunión personal. Y creemos que es la última también”, expresó el entrenador. Confesó ue se sorprendió por la oportunidad de volver a dirigir luego de su paso por Barracas y se mostró “muy contento” por dar otro inicio en la institución de Bajo Flores.
Deberá poner manos a la obra rápidamente. Es que llega justo para dirigir ante Independiente y Boca, por las fechas 9 y 10 del Torneo Clausura, respectivamente. Dos clásicos que se vivirán como finales, con la oportunidad de sumar y soñar con la clasificación a los playoffs. "El equipo al tener una sola competencia son todas semanas largas de trabajo, cosa que te permite conocer al plantel día a día. Estamos a tres meses y pico de terminar la temporada", analizó, prudentemente optimista.
Valoró, además, la importancia del triunfo ante la T, con tres puntos que permitió al club escalar al noveno puesto de la zona A, a un solo lugar del último clasificado. Y si bien no dio detalles de los cambios que hará en el esquema de juego, sí afirmó que utilizará todo lo que tenga a su alcance, demostrando entera confianza en el platel actual.
Esta será la tercera etapa del Gallego como entrenador de San Lorenzo. En total, comandó 146 encuentros, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas, con un porcentaje positivo del 51,37 por ciento de los puntos. Y en su vitrina, alza la Copa Sudamericana 2002, la primera edición del torneo internacional, un recuerdo imborrable para cada uno de los hinchas.
comentar