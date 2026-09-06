Rubén Darío Insúa llegó a Buenos Aires y está listo para su tercer ciclo en San Lorenzo

Insúa "Casi que se puede decir que soy técnico de San Lorenzo. Hoy tendremos la primera reunión personal y esperemos que sea la última.

No quiero hacer una evaluación comparativa, cada momento puede tener similitudes. Pero en el día a día hay que trabajar mucho para ser… pic.twitter.com/nyHQNdPefO — San Lorenzo Redes + 1M² (@SanLorenzoRedes) September 6, 2026

Deberá poner manos a la obra rápidamente. Es que llega justo para dirigir ante Independiente y Boca, por las fechas 9 y 10 del Torneo Clausura, respectivamente. Dos clásicos que se vivirán como finales, con la oportunidad de sumar y soñar con la clasificación a los playoffs. "El equipo al tener una sola competencia son todas semanas largas de trabajo, cosa que te permite conocer al plantel día a día. Estamos a tres meses y pico de terminar la temporada", analizó, prudentemente optimista.

Valoró, además, la importancia del triunfo ante la T, con tres puntos que permitió al club escalar al noveno puesto de la zona A, a un solo lugar del último clasificado. Y si bien no dio detalles de los cambios que hará en el esquema de juego, sí afirmó que utilizará todo lo que tenga a su alcance, demostrando entera confianza en el platel actual.

“¿Debutar contra Independiente y Boca? Por suerte, al tener una sola competencia, tenemos todas semanas largas de trabajo. Eso te permite conocer en el dia a día al plantel y tomar rápidamente las decisiones más correctas posibles”



Rubén Dario Insua, nuevo DT de #SanLorenzo pic.twitter.com/uTwKMVk6fp — San Lorenzo Primero (@SanLorePrimero) September 6, 2026

Esta será la tercera etapa del Gallego como entrenador de San Lorenzo. En total, comandó 146 encuentros, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas, con un porcentaje positivo del 51,37 por ciento de los puntos. Y en su vitrina, alza la Copa Sudamericana 2002, la primera edición del torneo internacional, un recuerdo imborrable para cada uno de los hinchas.