Selección Argentina: el posible once alternativo que prepara Scaloni para la ultima fecha ante Jordania

Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el entrenador planea dar descanso a varios habituales titulares. Messi comenzaría en el banco y Dibu Martínez sería el único que repetiría desde el arranque.

La Selección Argentina llevó adelante este jueves su penúltimo entrenamiento antes del encuentro frente a Jordania, que se disputará el sábado a las 23 en el Dallas Stadium. Con la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del Grupo J, Lionel Scaloni ensayó un equipo con mayoría de suplentes para administrar cargas y brindar rodaje a futbolistas que todavía tuvieron poca participación en el Mundial.