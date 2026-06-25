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Selección Argentina: el posible once alternativo que prepara Scaloni para la ultima fecha ante Jordania

Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el entrenador planea dar descanso a varios habituales titulares. Messi comenzaría en el banco y Dibu Martínez sería el único que repetiría desde el arranque.

La Selección Argentina llevó adelante este jueves su penúltimo entrenamiento antes del encuentro frente a Jordania, que se disputará el sábado a las 23 en el Dallas Stadium. Con la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del Grupo J, Lionel Scaloni ensayó un equipo con mayoría de suplentes para administrar cargas y brindar rodaje a futbolistas que todavía tuvieron poca participación en el Mundial.

Luego del triunfo por 2-0 sobre Austria y la victoria de Argelia frente a Jordania, la Albiceleste selló de manera anticipada el primer puesto de la zona. Ese escenario le permite al cuerpo técnico rotar el plantel pensando en el compromiso de los dieciseisavos de final, programado para el viernes 3 de julio en Miami.

Aunque durante la práctica el arco estuvo ocupado por Juan Musso, la idea de Scaloni es que Emiliano "Dibu" Martínez sea titular frente a Jordania. El arquero sería el único futbolista que repetiría desde el inicio respecto de los dos primeros encuentros del certamen, tras mantener la valla invicta ante Austria y Argelia.

dibu martinez
Emiliano Martínez volverá a ser titular ante Jordania y será el único que repetiría en el once inicial.

Emiliano Martínez volverá a ser titular ante Jordania y será el único que repetiría en el once inicial.

ADEMÁS: Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final

En defensa, el entrenador probó con Gonzalo Montiel, ya recuperado de la molestia muscular que lo dejó afuera del último partido, junto a Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo aparecieron Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone, aunque Valentín Barco también cuenta con posibilidades de meterse en el equipo.

Más adelantado, Nico Paz se movió como enlace detrás de Julián Álvarez, quien sería el único delantero. De confirmarse esta formación, Lionel Messi arrancaría entre los suplentes y podría sumar minutos durante el segundo tiempo para dosificar esfuerzos de cara a la fase eliminatoria.

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