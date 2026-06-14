Irán llegó a EE.UU. para debutar en el Mundial bajo un fuerte operativo policial

La llegada del plantel estuvo acompañada por un amplio despliegue de seguridad en medio de la tensión política que rodea a la delegación. Las autoridades reforzaron los controles en el aeropuerto, el hotel y los alrededores del estadio ante la posibilidad de manifestaciones vinculadas a la situación que atraviesa Medio Oriente. En Los Ángeles reside una de las comunidades iraníes más numerosas fuera de su país, un factor que mantiene la atención puesta también fuera del terreno de juego.