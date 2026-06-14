Japón le empató a Países Bajos de manera agónica en un partido lleno de emociones

Seis minutos después, Japón respondió con un gol de Keito Nakamura, quien sacó un gran derechazo contra el primer palo del arquero del país europeo, quien tardó al reaccionar al no esperar el tiro. Sin embargo, Países Bajos volvió a ponerse arriba del marcador a los pocos minutos con un tiro brillante de Crysencio Summerville, que también pegó en el palo y fue adentro del arco, dejando sin posibilidades al guardameta.

Los minutos pasaban y parecía que sería triunfo naranja hasta que Japón encontró un gol agónico a dos minutos del final: Daichi Kamada de cabeza tras un córner estableció el 2-2 final. Festejo agónico de los japoneses y frustración de los europeos en Texas. Con este puntazo, el combinado asiático le peleará la punta del grupo que también integran Suecia y Túñez.