Japón le empató a Países Bajos de manera agónica en un partido lleno de emociones

El equipo nipón le dio pelea al combinado naranja al igualarle dos veces el encuentro por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Fue 2 a 2 en el partidazo jugado en Texas.
Japón le empató 2 a 2 a Países Bajos de manera agónica en un partido lleno de emociones en Texas por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El combinado naranja estuvo dos veces arriba del marcador pero en ambas sufrió la igualdad del equipo nipón, siendo el último empate a dos minutos del final del duelo.
Países Bajos salió decidido a ganar el partido y tuvo una clara ocasión de gol a los dos minutos de juego: Donyell Malen se hizo el espacio dentro del área para sacar un potente remate contra un palo pero que chocó con la volada de Zion Suzuki, quien desvió el balón de su dirección de red.
Por su parte, Japón hizo un gran ataque que terminó con un tiro de Keito Nakamura que pasó al ladito de uno de los palos del arco defendido por Bart Verbruggen. De esta manera, en un primer tiempo con mayores llegadas del equipo europeo, se fueron 0 a 0 al descanso. Sin embargo, el complemento vendría lleno de emociones.
Países Bajos abrió el marcador a los seis minutos de la segunda etapa con un impresionante gol de cabeza de Virgil Van Dijk tras un centro al medio del área. El capitán cabeceó solo ante una marca japonesa débil que no marcó al principal cabeceador del conjunto naranja. Después, la definición fue perfecta, incluyendo una comba de la pelota y un toque al palo antes de entrar al arco.
Seis minutos después, Japón respondió con un gol de Keito Nakamura, quien sacó un gran derechazo contra el primer palo del arquero del país europeo, quien tardó al reaccionar al no esperar el tiro. Sin embargo, Países Bajos volvió a ponerse arriba del marcador a los pocos minutos con un tiro brillante de Crysencio Summerville, que también pegó en el palo y fue adentro del arco, dejando sin posibilidades al guardameta.
Los minutos pasaban y parecía que sería triunfo naranja hasta que Japón encontró un gol agónico a dos minutos del final: Daichi Kamada de cabeza tras un córner estableció el 2-2 final. Festejo agónico de los japoneses y frustración de los europeos en Texas. Con este puntazo, el combinado asiático le peleará la punta del grupo que también integran Suecia y Túñez.
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