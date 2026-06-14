Mbappé y la final con Argentina: "Es la forma más cruel de perder un Mundial"

mbappe 2026 La llegada de Mbappé a la concentración francesa en Boston.

Por último, Mbappé habló sobre las consecuencias de la exposición mediática y cómo la fama modificó aspectos cotidianos de su vida. “Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad”, afirmó al describir las limitaciones que enfrenta fuera de las canchas. También lamentó la atención constante sobre su vida privada y aseguró que en España encuentra una mayor tranquilidad que en su país. “Puedo salir sin seguridad. ¡Puedo vivir más que en Francia!”, concluyó.

Francia, con "Kiki" a la cabeza, debutará este martes desde las 16 ante Senegal, por el Grupo I que comparte con Noruega e Irak, con el objetivo de hacer valer su candidatura y llegar a la tercera final consecutiva. Mbappé, con la mira puesta en convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, a falta de solo tres tantos de alcanzar al alemán Miroslav Klose, que tiene 16.