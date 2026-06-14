Mbappé y la final con Argentina: "Es la forma más cruel de perder un Mundial"

El capitán francés recordó la derrota en la definición de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuestionó la crueldad de los penales y repasó distintos momentos de su carrera.
Kylian Mbappé volvió a referirse a la final del Mundial de Qatar 2022 y admitió que es el partido que más le gustaría disputar nuevamente. En la previa del debut de Francia ante Senegal en la Copa del Mundo 2026, el delantero del Real Madrid aseguró que intentaría modificar el desenlace de aquella histórica definición frente a la Selección Argentina. “Cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”, reconoció al ser consultado sobre qué momento de su carrera le gustaría revivir.
El atacante explicó que la derrota sigue presente en su memoria por la forma en que se produjo y destacó el esfuerzo realizado por su equipo durante aquella jornada. “Es muy difícil perder una final del Mundial. La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales”, afirmó. Además, rechazó la idea de que la definición desde los doce pasos dependa de la fortuna. “No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial”, sostuvo.
Durante la entrevista, Mbappé también se refirió a su salida del PSG y a la relación que mantiene con el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi. Aunque reconoció que el final de su ciclo tuvo tensiones, remarcó la importancia que tuvo el dirigente en distintos momentos de su carrera. “El presidente Nasser cambió mi vida. Todo el mundo solo recuerda el final, pero hizo muchas cosas por mi familia y por mí”, señaló.
El delantero francés aseguró que no guarda rencor hacia la institución parisina y destacó el papel que tuvo el PSG en su crecimiento deportivo. “Si hoy estoy en Real Madrid y soy capitán de la selección francesa, el Paris Saint-Germain y Nasser Al-Khelaïfi tienen un lugar central”, expresó. Sus declaraciones llegan después de varios meses en los que su salida del club generó conflictos y repercusiones tanto dentro como fuera de Francia.
Por último, Mbappé habló sobre las consecuencias de la exposición mediática y cómo la fama modificó aspectos cotidianos de su vida. “Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad”, afirmó al describir las limitaciones que enfrenta fuera de las canchas. También lamentó la atención constante sobre su vida privada y aseguró que en España encuentra una mayor tranquilidad que en su país. “Puedo salir sin seguridad. ¡Puedo vivir más que en Francia!”, concluyó.
Francia, con "Kiki" a la cabeza, debutará este martes desde las 16 ante Senegal, por el Grupo I que comparte con Noruega e Irak, con el objetivo de hacer valer su candidatura y llegar a la tercera final consecutiva. Mbappé, con la mira puesta en convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, a falta de solo tres tantos de alcanzar al alemán Miroslav Klose, que tiene 16.
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