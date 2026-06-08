Francia venció a Irlanda del Norte con un hat-trick de Michael Olise

El combinado galo superó por 3 a 1 a su humilde rival en un amistoso internacional a días de la Copa del Mundo.
Francia venció 3 a 1 a Irlanda del Norte en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Lille con un triplete de Michael Olise a días del inicio del Mundial. El combinado europeo, que venía de caer sorpresivamente con Costa de Marfil, finalizó su preparación para la máxima cita.
Francia volvió a sonreír pero le costó destrabar el partido con Irlanda del Norte dado que abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. Olise rompió la paridad a los 43 minutos después de un remate de Dembelé que se desvió en un rival y le dejó el balón casi abajo del arco.
Y, apenas iniciado el complemento, Olise se lució con un golazo para ampliar el marcador. Después de un centro pasado que despejó el arquero rival, un cabezazo que mandó al balón al medio y otra vez un rebote, le quedó el esférico fuera del área y sacó un zurdazo inatajable.
Irlanda llegó al descuento pero nuevamente apareció el delantero a los 29' de esta segunda etapa para marcar su gol más lindo de la noche. Recibió por derecha y enfiló hacia la puerta del área, abrió el pie zurdo y le dio destino de ángulo a la pelota, inatajable también para el guardameta.
Olise demostró que llega en óptimas condiciones para disputar su primer Mundial a sus 24 años. El atacante de Bayern Múnich promete tener un gran rendimiento en la máxima cita. Francia integra el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak.
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