Argentina juega su último amistoso en un estadio récord, con más butacas que los habitantes de la ciudad en donde está

Captura de pantalla 2026-06-09 a la(s) 8.16.09a.m. Uno de los estadios mas grande

Expectativas por el partido ante Islandia

Luego de la victoria por 2-0 frente a Honduras, en un partido en el que se combinaron habituales titulares y suplentes, el cuerpo técnico apunta ahora a darle continuidad a la estructura principal que tiene en mente para el estreno mundialista.

La gran noticia para la Albiceleste es el regreso de Lionel Messi, quien ya dejó atrás la molestia muscular sufrida en Inter Miami y volvería a estar desde el arranque. El capitán sumará rodaje junto a varios futbolistas que serán fundamentales en la Copa del Mundo.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios podría conservar su lugar y acompañar a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, habituales piezas del esquema de Scaloni. La intención es que todos lleguen con ritmo competitivo al debut frente a Argelia.

image Argentina venció con comodidad a Honduras.

Por su parte, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no serán considerados para este compromiso. La decisión apunta a evitar riesgos innecesarios y que puedan estar disponibles en plenitud para el primer encuentro del Mundial. Tanto el arquero como el delantero son considerados titulares para ese partido.

Además, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel también serían preservados. Ante este panorama, Agustín Giay podría repetir en el lateral derecho o bien ingresar Nicolás Capaldo, dos futbolistas que integran el grupo como alternativas y reservas.

Posible formación de Argentina ante Islandia: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.

Jugadores que continúan en enfermería: