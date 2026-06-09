Argentina juega su último amistoso en un estadio récord, con más butacas que los habitantes de la ciudad en donde está

La selección jugará ante Islandia este martes las 22, una semana antes de su debut en este Mundial, el próximo martes 16 de junio.
La Selección Argentina disputará su último partido amistoso antes del inicio del Mundial 2026, hoy a las 22 frente a Islandia, en Auburn, Alabama. El encuentro servirá para que Lionel Scaloni ajuste los detalles finales del equipo, que debutará ante Argelia el próximo 16 de junio.
Para el escenario que albergará el encuentro será un hecho histórico, porque el Jordan-Hare Stadium recibirá por primera vez un partido de fútbol desde su inauguración en 1939.
Pero la curiosidad más grande de este estadio tiene que ver con su capacidad: entran 88.043 espectadores y, la ciudad donde fue construido, Auburn, tiene apenas 83.757 habitantes. Es decir, podría ir todo el pueblo entero a la cancha y no la llenarían.
El estadio cuenta con superficie de césped natural y, para este compromiso, se realizarán por primera vez las demarcaciones reglamentarias necesarias para la disputa de un encuentro de fútbol, o lo que ellos conocen como soccer, porque allí se juega habitualmente fútbol americano.
Luego de la victoria por 2-0 frente a Honduras, en un partido en el que se combinaron habituales titulares y suplentes, el cuerpo técnico apunta ahora a darle continuidad a la estructura principal que tiene en mente para el estreno mundialista.
La gran noticia para la Albiceleste es el regreso de Lionel Messi, quien ya dejó atrás la molestia muscular sufrida en Inter Miami y volvería a estar desde el arranque. El capitán sumará rodaje junto a varios futbolistas que serán fundamentales en la Copa del Mundo.
En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios podría conservar su lugar y acompañar a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, habituales piezas del esquema de Scaloni. La intención es que todos lleguen con ritmo competitivo al debut frente a Argelia.
Por su parte, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no serán considerados para este compromiso. La decisión apunta a evitar riesgos innecesarios y que puedan estar disponibles en plenitud para el primer encuentro del Mundial. Tanto el arquero como el delantero son considerados titulares para ese partido.
Además, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel también serían preservados. Ante este panorama, Agustín Giay podría repetir en el lateral derecho o bien ingresar Nicolás Capaldo, dos futbolistas que integran el grupo como alternativas y reservas.
Posible formación de Argentina ante Islandia: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.
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