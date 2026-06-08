Buenos Aires tendrá un Fan Fest para seguir el Mundial con pantallas gigantes y actividades

Palermo será el epicentro de los festejos

3bf6c321-0dc0-4247-a11a-bf9b0cd94d43 La Plaza Seeber volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para seguir los partidos del Mundial en pantalla gigante.

El predio abrirá diariamente entre las 12 y las 20, aunque algunos días extenderá su horario de acuerdo con el calendario de partidos. Además de las transmisiones oficiales, habrá shows musicales, DJs, artistas itinerantes, espacios para fotografías y un patio gastronómico con foodtrucks y sectores de descanso.

Entre las atracciones previstas figuran réplicas de la Copa del Mundo, instalaciones temáticas y propuestas pensadas para que los asistentes puedan seguir la competencia en un entorno especialmente acondicionado.

Pantallas gigantes también en los barrios

La iniciativa incluirá además el programa “Modo Hincha en BA”, que llevará pantallas gigantes a diferentes espacios públicos. Durante la fase inicial del torneo habrá actividades en la Peatonal de Villa Devoto, Plaza San Martín y el Obelisco.

Según informaron desde el Gobierno porteño, cada encuentro tendrá acceso gratuito y cupos limitados. Para las instancias eliminatorias, las actividades se concentrarán en Parque Los Andes, en Chacarita, donde también se sumarán foodtrucks, música en vivo y espacios de intercambio de figuritas.

909781d8-31d4-46b2-9c11-7c5197a4da67 La Ciudad instalará pantallas gigantes en Palermo, el Obelisco, Retiro, Villa Devoto y Chacarita durante el Mundial.

En paralelo, la Ciudad anunció medidas para facilitar la movilidad durante los días de partido. Entre ellas se destacan la extensión del horario de la Línea D de subte cuando juegue la Selección argentina, el aprovechamiento de los horarios ampliados de la Línea B durante los fines de semana y el refuerzo de colectivos y taxis.

La propuesta también contempla promociones gastronómicas y la adhesión de bares y restaurantes a una red temática vinculada al Mundial, con el objetivo de ampliar la oferta comercial y turística durante las semanas que dure la competencia.

“El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.