Boca visita a Defensa y Justicia en el primer partido de la fecha 16 del Torneo Apertura

Boca, que podrá llevar a su hinchada a Florencio Varela, busca sumar de a 3 para asegurarse la clasificación a los playoffs. Defensa está obligado a ganar para seguir teniendo chances de entrar entre los ocho de su zona.
Hoy comienza la última fecha del Torneo Apertura (aunque aún quedará por disputarse la postergada fecha 9) y Defensa y Justicia recibirá a Boca Juniors. Dos actualidades distintas, pero ambos están hoy entre los ocho primeros y con posibilidades de clasificar a la instancia de playoffs.
Defensa y Boca jugarán desde las 20, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. El arbitró será Andrés Gariano y el encargado VAR, Silvio Trucco. Se podrá ver por ESPN Premium.
Por un lado, Boca viene envalentonado por ganarle a River en el superclásico por 1-0, con gol de Leandro Paredes, y se encuentra en el puesto 3 con 24 puntos. Si gana este encuentro, se subirá momentáneamente a lo más alto de la tabla, a la espera de que jueguen Estudiantes y Vélez. El Xeneize tendrá un plus, ya que se habilitaron los visitantes para este partido y una tribuna estará colmada de hinchas de Boca.
Claudio Úbeda apelará a la rotación y le dará descanso a diez nombres del equipo titular. Leandro Brey será el único en mantenerse. La famosa defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al once por el ex Independiente. Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.
Defensa y Justicia, que venía mostrando un desempeño muy firme en el Apertura, fue el último en perder y se mantuvo invicto hasta la fecha 13, tras ese primer tropiezo encadenó una racha negativa y sufrió derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente. Este encuentro en condición de local aparece como una buena chance para reencontrarse con la victoria y sostener su lugar en puestos de playoffs. Hoy está octavo por diferencia de gol, pero hay tres equipos (7mo Unión, 8vo Defensa y 9no San Lorenzo) con los mismos 19 puntos.
El antecedente más reciente entre ambos se remonta a septiembre del año pasado, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Boca fue superado 2-1 con un tanto de Abiel Osorio en el minuto 90, en un partido donde las tres conquistas llegaron en el tramo final, después de los 84 minutos.
Posible 11 de Boca
Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.
Posible 11 de Defensa y Justicia
Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
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