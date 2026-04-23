Boca visita a Defensa y Justicia en el primer partido de la fecha 16 del Torneo Apertura

Claudio Úbeda apelará a la rotación y le dará descanso a diez nombres del equipo titular. Leandro Brey será el único en mantenerse. La famosa defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al once por el ex Independiente. Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.

boca-juniors-2216533 Boca se presenta ante su gente en la Copa con un equipo renovado y la mira puesta en sostener el liderazgo del grupo.

Defensa y Justicia, que venía mostrando un desempeño muy firme en el Apertura, fue el último en perder y se mantuvo invicto hasta la fecha 13, tras ese primer tropiezo encadenó una racha negativa y sufrió derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente. Este encuentro en condición de local aparece como una buena chance para reencontrarse con la victoria y sostener su lugar en puestos de playoffs. Hoy está octavo por diferencia de gol, pero hay tres equipos (7mo Unión, 8vo Defensa y 9no San Lorenzo) con los mismos 19 puntos.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta a septiembre del año pasado, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Boca fue superado 2-1 con un tanto de Abiel Osorio en el minuto 90, en un partido donde las tres conquistas llegaron en el tramo final, después de los 84 minutos.

Defensa Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y sigue invicto.

Posible 11 de Boca

Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Posible 11 de Defensa y Justicia

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.