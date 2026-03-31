Italia volvió a quedarse afuera del Mundial: Bosnia sacó su boleto al ganarle por penales

La Azzurra comenzó ganando, pero se quedó con diez y Los Dragones le empataron el duelo y lo vencieron desde los doce pasos. La potencia no jugará la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.
Italia volvió a quedarse sin Mundial tras empatar y caer por penales ante Bosnia en una de las finales del repechaje europeo, en un nuevo papelón que marca su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo. Tras el 1 a 1 en los 90 minutos que se mantuvo en el alargue, el equipo de Gennaro Gattuso falló en la definición desde los doce pasos y sufrió una caída que dejará un dolor en el país por mucho tiempo.
La Azzurra comenzó ganando con un gol de Moise Kean a los 14 minutos de juego tras una mala salida del arquero bosnio. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni minutos antes del descanso cambió el desarrollo. Con un jugador menos, Italia se replegó y buscó sostener el resultado a favor.
Sin embargo, Bosnia, que jugó un muy buen partido, encontró la igualdad con un tanto de Haris Tabakovic a los 34 minutos del complemento. La jugada surgió de una serie de rebotes en el área chica que el futbolista logró capitalizar para llevar el duelo al alargue suplementario.
Durante los 30 minutos extras, Bosnia fue más ambicioso ante una Italia golpeada por el empate y sin respuestas. Gianluigi Donnarumma sostuvo a su equipo con varias atajadas clave, mientras que los "tanos" tuvieron algunas chances aisladas pero ninguno logró tener efectividad y el pasaje se definió desde el punto penal.
En los penales, Bosnia mostró eficacia total y convirtió sus cuatro ejecuciones, mientras que Italia apenas marcó uno de sus tres intentos. Francesco Pio Esposito la tiró por arriba en el primer penal italiano y el remate de Bryan Cristante al travesaño sellaron la eliminación de la potencia y desataron el festejo de los locales.
El resultado deja a Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, un hecho inédito para una selección cuatro veces campeona del mundo, cuyas dos últimas participaciones en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 concluyeron con eliminaciones en fase de grupos, luego de ser campeón del mundo en Alemania 2006. Bosnia, en cambio, logra una clasificación histórica tras imponerse en una de las series más dramáticas del repechaje europeo y tendrá su segunda participación mundialista.
Kosovo 0-1 Turquía
Suecia 3-2 Polonia
Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia
Rep. Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca
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