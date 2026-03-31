Italia volvió a quedarse afuera del Mundial: Bosnia sacó su boleto al ganarle por penales

En los penales, Bosnia mostró eficacia total y convirtió sus cuatro ejecuciones, mientras que Italia apenas marcó uno de sus tres intentos. Francesco Pio Esposito la tiró por arriba en el primer penal italiano y el remate de Bryan Cristante al travesaño sellaron la eliminación de la potencia y desataron el festejo de los locales.

El resumen de Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia

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El resultado deja a Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, un hecho inédito para una selección cuatro veces campeona del mundo, cuyas dos últimas participaciones en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 concluyeron con eliminaciones en fase de grupos, luego de ser campeón del mundo en Alemania 2006. Bosnia, en cambio, logra una clasificación histórica tras imponerse en una de las series más dramáticas del repechaje europeo y tendrá su segunda participación mundialista.

Los resultados de todas las finales del repechaje europeo

Kosovo 0-1 Turquía

Suecia 3-2 Polonia

Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia

Rep. Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca