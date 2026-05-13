Con gol de Lautaro Martínez, Inter se consagró campeón de la Copa Italia

El delantero argentino volvió tras su lesión, convirtió en el triunfo 2 a 0 a Lazio en la final del certamen local y sumó un nuevo título con el club de Milán.
Inter se consagró campeón de la Copa Italia tras derrotar 2-0 a Lazio en el estadio Olímpico de Roma y ratificó su dominio en el fútbol italiano. El equipo dirigido por Cristian Chivu resolvió la final en el primer tiempo con un gol en contra de Adam Marusic y otro de Lautaro Martínez, que regresó como titular luego de superar una lesión muscular y además llevó la cinta de capitán en una nueva consagración del conjunto neroazzurro.
El delantero argentino amplió la ventaja a los 35 minutos de la primera etapa en una jugada colectiva que expuso las falencias defensivas de Lazio. Dumfries recuperó una pelota en salida, desbordó y tocó al medio para Lautaro que puso el 2 a 0 y volvió a aparecer en un partido decisivo para Inter, que venía de quedarse con la Serie A y sumó otro trofeo en una temporada marcada por su regularidad. El atacante fue reemplazado en el segundo tiempo por Ange Bonny y salió ovacionado por los hinchas milaneses presentes en Roma.
Inter había tomado el control del encuentro desde el inicio: abrió el marcador a los 13 minutos con una acción desafortunada de Marusic, que terminó empujando la pelota contra su propio arco tras un envío desde la izquierda. A partir de esa ventaja, el equipo italiano manejó el ritmo del partido con autoridad y sostuvo la diferencia gracias a la solidez defensiva y a las intervenciones de Josep Martínez cuando Lazio intentó reaccionar en el complemento.
El conjunto celeste y blanco generó algunas situaciones aisladas en la segunda mitad, principalmente con remates de Boulaye Dia y Matteo Cancellieri, pero nunca logró comprometer seriamente a Inter. Con experiencia y control del desarrollo, el campeón administró la ventaja hasta el cierre y volvió a celebrar un título nacional con Lautaro Martínez como una de sus principales figuras.
Lautaro Martínez suma 9 títulos oficiales con el Inter, distribuidos en tres conquistas de la Serie A (temporadas 2020/21, 2023/24 y la reciente 2025/26), tres ediciones de la Copa Italia (2021/22, 2022/23 y la actual 2025/26) y tres trofeos de la Supercopa de Italia obtenidos de manera consecutiva en 2021, 2022 y 2023.
Por otro lado, el Toro conquistó 4 estrellas con la Albiceleste, donde destaca el histórico Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 obtenida ante Italia y el espectacular bicampeonato de la Copa América, venciendo a Brasil y Colombia respectivamente en el partido decisivo.
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