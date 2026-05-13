Con gol de Lautaro Martínez, Inter se consagró campeón de la Copa Italia

Lautaro Martínez suma 9 títulos oficiales con el Inter, distribuidos en tres conquistas de la Serie A (temporadas 2020/21, 2023/24 y la reciente 2025/26), tres ediciones de la Copa Italia (2021/22, 2022/23 y la actual 2025/26) y tres trofeos de la Supercopa de Italia obtenidos de manera consecutiva en 2021, 2022 y 2023.

Por otro lado, el Toro conquistó 4 estrellas con la Albiceleste, donde destaca el histórico Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 obtenida ante Italia y el espectacular bicampeonato de la Copa América, venciendo a Brasil y Colombia respectivamente en el partido decisivo.

El resumen del triunfo y consagración de Inter ante Lazio