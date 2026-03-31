Franco Colapinto hará una exhibición por las calles de Buenos Aires en un Fórmula 1

Franco Colapinto vendrá al país junto a Alpine para ser el protagonista de un Road Show por las calles del barrio de Palermo con su monoplaza de la Fórmula 1.
El próximo 26 de abril, una semana antes del Gran Premio de Miami, Franco Colapinto vendrá con un monoplaza de Alpine para llevar adelante un evento de demostración de la Fórmula 1 en el circuito urbano de Buenos Aires.
Este Road Show hará que Colapinto sea el primer argentino en manejar un monoplaza de la Fórmula 1 en el país, lo que marcará un hecho histórico para el automovilismo nacional.
La avenida del Libertador y avenida Sarmiento se convertirán en un circuito callejero de 2km en el que se realizarán dos exhibiciones para culminar con la jornada. El recorrido se extendería por unos 900 metros sobre la Av. del Libertador, para luego, en el Monumento a los Españoles, tomar la Av. Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta (otros 400m), donde se armaría una especie de box.
Este evento se desarrollará durante el día y contará con experiencias exclusivas para los fanáticos y asistentes como fans forum y shows musicales en vivo. En cuanto a la cantidad de público, habrá como mínimo 10 mil entradas en venta para tribunas, con las mejores ubicaciones posibles para ver el espectáculo y acceso a una Fan Zone sobre los Bosques de Palermo. Luego se dispondrán lugares de acceso libre sobre la avenida del Libertador y avenida Sarmiento.
Franco Colapinto expresó sus ganas de manejar con un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo mundial en su país: “Manejar en casa con un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi manera de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, y que me impulsa todos los días a seguir soñando con cumplir cada uno de mis objetivos profesionales. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron ahí. Esto es para todos ustedes, para que disfrutemos juntos este momento tan especial”.
Por reglamento de la Fórmula 1, está prohibido que Alpine traiga el auto con el que actualmente está compitiendo en esta temporada, por lo que Franco correrá en el monoplaza de 2012 de la escudería (Lotus E20), que podría contar con adaptaciones para que sea más parecido al nuevo A526.
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