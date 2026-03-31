Franco Colapinto hará una exhibición por las calles de Buenos Aires en un Fórmula 1

recorrido colapa El recorrido de la exhibición que hará Franco Colapinto el próximo 26 de abril por las calles de Palermo.

Franco Colapinto expresó sus ganas de manejar con un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo mundial en su país: “Manejar en casa con un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi manera de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, y que me impulsa todos los días a seguir soñando con cumplir cada uno de mis objetivos profesionales. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron ahí. Esto es para todos ustedes, para que disfrutemos juntos este momento tan especial”.

Por reglamento de la Fórmula 1, está prohibido que Alpine traiga el auto con el que actualmente está compitiendo en esta temporada, por lo que Franco correrá en el monoplaza de 2012 de la escudería (Lotus E20), que podría contar con adaptaciones para que sea más parecido al nuevo A526.