Jadson Viera: "Pensé que íbamos a estar un poquito mejor"

El entrenador de Independiente expresó su descontento con la actuación de su equipo en la derrota 3 a 0 con Gimnasia de Mendoza como local en el segundo partido de su ciclo.
Independiente perdió 3 a 0 con Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América por la séptima fecha del Torneo Clausura. Jadson Viera, el nuevo entrenador del Rojo, expresó su descontento con la actuación de su equipo en el segundo partido de su ciclo.
“No fue un buen partido. Creo que hubo mucha diferencia con el partido pasado. Pensé que íbamos a estar un poquito mejor”, comenzó Viera, quien agregó sobre el desarrollo: “Empezamos bien, un primer tiempo bastante, entre comillas, controlado, pero equivocándonos mucho en los pases. El rival aprovechó”.
“Iniciamos el segundo tiempo un poco mejor, al igual que el primero, con situaciones, pero de pronto tuvimos el 2-0. Tuvimos desorden y eso no me gustó”, amplió. En ese sentido, el técnico admitió que el equipo todavía atraviesa un proceso de adaptación: “Nos vamos acomodando. Estamos tratando de acomodar. No fue un buen partido”.
Consultado por el rendimiento de Leo Godoy y su decisión de no incluir a Pérez Cursi, Viera explicó: “Leo tuvo justamente esas pérdidas que terminan en gol. Él hizo un esfuerzo no normal y uno mayor porque no teníamos laterales”. Sobre el planteo, detalló: “Busqué con los internos, Montiel y Millán, el desmarque al espacio. Por eso saqué a Pérez Cursi”.
Por otro lado, el entrenador se refirió al trabajo físico que viene realizando con el plantel y reconoció que hay algunas posiciones en las que cuenta con pocas alternativas. “Estamos tratando una parte física del equipo. Hay un cambio de metodología. Avanzamos un poco y en la semana tenemos situaciones de alerta. En algunas posiciones estamos ajustados”, señaló.
De cara a lo que viene, Viera dejó en claro la importancia del próximo compromiso: “Creo que tengo que analizar el sistema para el partido que viene porque es muy fundamental para poder estar ahí de vuelta. Ganando hoy estábamos primeros”. Y agregó: “Estamos tratando de encontrar el equilibrio y el equipo. Hoy tengo una base bastante buena y ahora tengo que sacar conclusiones y pensar en el partido que viene, que es una final para nosotros”.
Por último, el técnico hizo hincapié en uno de los aspectos que pretende mejorar: la paciencia para manejar los partidos. “Hoy era un juego de paciencia, nos presionaron menos. Eso es lo que quiero encontrar, la paciencia. Tenemos que tratar de circular el balón y lo vamos a hacer”, prometió.
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