Jadson Viera: "Pensé que íbamos a estar un poquito mejor"

️ "NO ME GUSTÓ EL DESORDEN DEL EQUIPO"



Jadson Viera habló tras la dura caída de Independiente 3-0 ante Gimnasia (M): "No fue un buen partido. Hubo muchas diferencias respecto al partido pasado. Nos equivocamos mucho en los pases y el rival aprovechó". pic.twitter.com/Ujmawt1PQF — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026

Por otro lado, el entrenador se refirió al trabajo físico que viene realizando con el plantel y reconoció que hay algunas posiciones en las que cuenta con pocas alternativas. “Estamos tratando una parte física del equipo. Hay un cambio de metodología. Avanzamos un poco y en la semana tenemos situaciones de alerta. En algunas posiciones estamos ajustados”, señaló.

De cara a lo que viene, Viera dejó en claro la importancia del próximo compromiso: “Creo que tengo que analizar el sistema para el partido que viene porque es muy fundamental para poder estar ahí de vuelta. Ganando hoy estábamos primeros”. Y agregó: “Estamos tratando de encontrar el equilibrio y el equipo. Hoy tengo una base bastante buena y ahora tengo que sacar conclusiones y pensar en el partido que viene, que es una final para nosotros”.

Por último, el técnico hizo hincapié en uno de los aspectos que pretende mejorar: la paciencia para manejar los partidos. “Hoy era un juego de paciencia, nos presionaron menos. Eso es lo que quiero encontrar, la paciencia. Tenemos que tratar de circular el balón y lo vamos a hacer”, prometió.