Independiente fue goleado por Gimnasia de Mendoza y estallaron los hinchas

El Rojo, que está iniciando el ciclo de Jadson Viera, cayó 3 a 0 con el equipo recién ascendido y se fue silbado del Libertadores de América.
Independiente fue goleado 3 a 0 con Gimnasia de Mendoza y se fue silbado del Libertadores de América. El equipo recién ascendido, que está teniendo un gran presente, se aprovechó de los déficits del Rojo para redondear una goleada histórica para la institución que a la vez le propinó el primer golpe al incipiente ciclo de Jadson Viera que estaba disputando su segundo encuentro.
Independiente comenzó con una postura ofensiva y se acercó mucho al arco de César Rigamonti, pero denotó su falta de jerarquía en las definiciones. El local atacó por el medio y por la bandas, con algunas buenas asociaciones y jugadas individuales por los costados, pero no esforzó al guardameta visitante. Por el contrario, Gimnasia de Mendoza vacunó a la primera ocasión de gol que tuvo en el Libertadores de América a los
Agustín Módica, el sorprendente goleador del Torneo Clausura, recibió en la banda y armó la jugada que terminó en un gran remate cruzado de Esteban Fernández imposible para Rodrigo Rey a los 42 minutos de juego. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba al descanso.
Como si fuera poco, Independiente sufrió una bomba de Facundo Lencioni que pegó en el travesaño y se metió al arco a los ocho minutos del complemento que decretó el 2-0 a favor del visitante. El Rojo quedó partido en dos ante una perdida en la mitad de la cancha que dejó a la defensa mal parada y el volante aprovechó el retroceso para probar al arco, que terminó en una obra de arte.
Y, con la confianza a tope, Lencioni controló para delante y abrió el pie en el borde del área para sacar un tiro que se coló contra un palo para el 3-0 definitivo. El local fue noqueado a los 15' del complemento por el resultado prácticamente imposible de remontar y por la falta de reacción futbolística que mostró en el campo de juego.
Independiente se fue silbado y entre cánticos de la gente en contra por una durísima derrota en un contexto de fuerte crisis futbolística y dirigencial. Jadson Viera, que no es mago y poco puede hacer en tan poco tiempo, sufrió su primer golpazo, que buscará empezar a dejar atrás el domingo en su visita a Central Córdoba, por una nueva jornada del campeonato local.
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