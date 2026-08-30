Independiente fue goleado por Gimnasia de Mendoza y estallaron los hinchas

Y, con la confianza a tope, Lencioni controló para delante y abrió el pie en el borde del área para sacar un tiro que se coló contra un palo para el 3-0 definitivo. El local fue noqueado a los 15' del complemento por el resultado prácticamente imposible de remontar y por la falta de reacción futbolística que mostró en el campo de juego.

Independiente se fue silbado y entre cánticos de la gente en contra por una durísima derrota en un contexto de fuerte crisis futbolística y dirigencial. Jadson Viera, que no es mago y poco puede hacer en tan poco tiempo, sufrió su primer golpazo, que buscará empezar a dejar atrás el domingo en su visita a Central Córdoba, por una nueva jornada del campeonato local.

El resumen del partido