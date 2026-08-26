Jadson Viera y su objetivo en Independiente: "Quiero ir por todo"

El entrenador del Rojo habló sobre sus primeros días en el club, la importancia de los juveniles y el futuro de varios jugadores del plantel.
Jadson Viera asumió en Independiente con una idea clara y un objetivo ambicioso: mejorar al equipo y pelear por los principales objetivos de la temporada. Después de la salida de Gustavo Quinteros, el entrenador uruguayo dirigió apenas un encuentro y ya comenzó a imprimirle su sello al equipo. “Creo que el objetivo es claro: quiero que el trabajo se vea reflejado en el equipo, clasificar a Copas, y que la gente se sienta identificada”, aseguró en diálogo con TyC Sports.
El técnico también se refirió a la situación de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez, tres futbolistas que podrían dejar Independiente durante este mercado de pases. Viera reconoció que ya le manifestó a la dirigencia cuál de ellos prefiere conservar, aunque decidió no revelar el nombre para evitar conflictos dentro del plantel. “No vamos a generar problemas porque después soy yo el que tiene que poner la carita con los jugadores ahí”, explicó entre risas. Además, aclaró que está preparado para reinventarse si pierde piezas importantes.
Otro de los ejes de su proyecto es darles protagonismo a los juveniles, una característica que ya había aplicado durante sus etapas en Boston River y Nacional. La aparición de Juan Arrayago, de apenas 17 años, responde justamente a esa mirada del entrenador. “En los dos equipos por los que pasé le di mucha importancia a los juveniles. Tanto en Boston River como en Nacional los puse. Creo que si están en Primera merecen la posibilidad. Conmigo van a tener un entrenador que los va a bancar”, afirmó Viera, que pretende continuar con esa política en Independiente.
En paralelo, el entrenador aguarda por Ezequiel Ávila, quien quedaría habilitado para jugar en los próximos días y aparece como una alternativa importante para el ataque. Viera destacó sus condiciones, aunque primero pretende llevar adelante una puesta a punto física antes de darle minutos. “Chimy es un jugador muy completo, pero mi preocupación ahora es ponerlo bien desde lo físico, porque hace un tiempito que venía inactivo con la pelota”, explicó. Y cerró con optimismo: “Estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías”.
comentar