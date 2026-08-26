Jadson Viera y su objetivo en Independiente: "Quiero ir por todo"

Otro de los ejes de su proyecto es darles protagonismo a los juveniles, una característica que ya había aplicado durante sus etapas en Boston River y Nacional. La aparición de Juan Arrayago, de apenas 17 años, responde justamente a esa mirada del entrenador. “En los dos equipos por los que pasé le di mucha importancia a los juveniles. Tanto en Boston River como en Nacional los puse. Creo que si están en Primera merecen la posibilidad. Conmigo van a tener un entrenador que los va a bancar”, afirmó Viera, que pretende continuar con esa política en Independiente.