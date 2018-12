Javier Zanetti cruzó a Wanda por la renovación de Icardi

El vice del Inter le contestó a Wanda Nara, la mujer y representante de Icardi, por su negativa a renovar con el Inter. Ella no se hace dramas y celebró el cumple de su hijo junto con Mauro Icardi y Maxi López.

Aunque suene increíble, por estas horas Wanda Nara mantiene en vilo a todos los hinchas del Inter, uno de los clubes más grandes de Italia, ya que aún no les dio el ok para la renovación del contrato de Mauro Icardi. Por ahora la rubia, que representa a su marido, no está de acuerdo con las condiciones y no afloja.