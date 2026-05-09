La trama de coimas para liberar importaciones complica a la pareja de Wanda Nara

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema -en medio de una crisis de reservas asfixiante- superaban los 90 o incluso 120 días.

migueles Los chats comprometen a Martín Migueles, exsocio y allegado a Elías Piccirillo.

Otro de los protagonistas de la trama es Héctor Ezequiel "Pipo" Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de "canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación".

En los audios analizados, Caputto es tajante respecto a los costos para "mover" los expedientes:

-La "rendición": "Es el 15% oficial el costo... Es lo que tenemos que rendir adentro", le explicaba Caputto a Migueles en un mensaje de voz, detallando cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

-La ruta del dinero: En uno de los casos testigos vinculados a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Elías Piccirillo -exesposo de Jesica Cirio-, Gonzalo "Gonzalote" Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro "El Turco" Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa de la Justicia.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas como "Pato" y "La Señora". Esta última sería una pieza clave, ya que presumiblemente desempeñaba funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, teniendo el poder real de dar el "visto bueno" final a las importaciones.

La causa promete seguir escalando, ya que los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían aceptado pagar estos "peajes" para mantener su operatividad durante el último cepo cambiario.