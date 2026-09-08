La tristeza de Alexis Mac Allister: Liverpool no le renovará el contrato

Mac Allister también contó que durante el último mercado de pases tuvo posibilidades concretas de irse de Liverpool, aunque decidió permanecer. “Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, afirmó.

El mediocampista llegó a Liverpool en 2023, durante la última temporada de Jürgen Klopp como entrenador, y enseguida se convirtió en una pieza importante del equipo. Desde entonces, ganó la Premier League con los Reds en la temporada 2024-25.

Mac Allister conectó un preciso centro de Messi para abrir el marcador ante Suiza.

A pesar del escenario contractual, Mac Allister sostuvo que no considera que deba demostrar que merece una renovación. “Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir”, señaló.

La falta de una extensión de contrato también podría llevar al club a evaluar una futura transferencia para evitar que el futbolista se acerque al final de su vínculo sin que Liverpool pueda obtener un ingreso por su salida. Sin embargo, por ahora, el argentino mantiene su intención de continuar en el equipo.

El entrenador Andoni Iraola respaldó públicamente al mediocampista y destacó su compromiso con Liverpool. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, afirmó el técnico, quien además aseguró que valora “muy alto” la actitud de Mac Allister.

El argentino afronta así una situación de incertidumbre contractual mientras continúa siendo parte del plantel de Liverpool. Aunque admitió su tristeza por no recibir una propuesta de renovación, dejó en claro que su prioridad es permanecer en el club y cumplir con su contrato hasta el último día.