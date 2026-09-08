La tristeza de Alexis Mac Allister: Liverpool no le renovará el contrato

En la previa del debut contra Atlético de Madrid por la Champions League, el volante argentino dio a conocer la postura del club inglés. Su vínculo con los Reds terminará en junio de 2028.
Alexis Mac Allister reveló este martes que Liverpool no tiene previsto ofrecerle la renovación de su contrato y reconoció su tristeza por la actitud de la dirigencia. El argentino, cuyo vínculo con el club inglés se extiende hasta junio de 2028, aseguró que quiere continuar en Anfield y que mantendrá su compromiso con el equipo.
La noticia fue comunicada a su representante y el futbolista la hizo pública en la previa del debut de Liverpool en una nueva edición de la Champions League ante Atlético de Madrid. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”, expresó.
La situación generó mayor impacto luego de que Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch renovaran sus respectivos contratos con Liverpool. Mac Allister celebró las extensiones de sus compañeros, aunque admitió que la diferencia con su situación le provocó tristeza. “Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, manifestó.
Pese a la falta de una propuesta para extender su vínculo, el argentino descartó que su intención inmediata sea dejar el club inglés. “Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, aseguró.
Mac Allister también contó que durante el último mercado de pases tuvo posibilidades concretas de irse de Liverpool, aunque decidió permanecer. “Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, afirmó.
El mediocampista llegó a Liverpool en 2023, durante la última temporada de Jürgen Klopp como entrenador, y enseguida se convirtió en una pieza importante del equipo. Desde entonces, ganó la Premier League con los Reds en la temporada 2024-25.
A pesar del escenario contractual, Mac Allister sostuvo que no considera que deba demostrar que merece una renovación. “Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir”, señaló.
La falta de una extensión de contrato también podría llevar al club a evaluar una futura transferencia para evitar que el futbolista se acerque al final de su vínculo sin que Liverpool pueda obtener un ingreso por su salida. Sin embargo, por ahora, el argentino mantiene su intención de continuar en el equipo.
El entrenador Andoni Iraola respaldó públicamente al mediocampista y destacó su compromiso con Liverpool. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, afirmó el técnico, quien además aseguró que valora “muy alto” la actitud de Mac Allister.
El argentino afronta así una situación de incertidumbre contractual mientras continúa siendo parte del plantel de Liverpool. Aunque admitió su tristeza por no recibir una propuesta de renovación, dejó en claro que su prioridad es permanecer en el club y cumplir con su contrato hasta el último día.
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