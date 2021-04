Jonathan Herrera: "Fue una noche soñada"

"Fue una noche soñada. No me esperaba esto, hace un año y medio que no jugaba. Fue merecido el triunfo", completó el futbolista de 29 años luego de la victoria por 3-1 que lo tuvo como figura en Estadio Gilberto Parada.

"Tuvimos bastantes bajas estas semanas, pero tenemos jugadores de jerarquía . Por suerte pudimos ganar, lo merecimos", enfatizó Herrera con respecto a los compañeros que debieron quedarse en Argentina por haber contraído coronavirus.

"Ahora llegamos y concentramos para ir a Santa Fe” finalizó el goleador aludiendo al próximo compromiso por Copa de la Liga Profesional que será ante Unión este sábado desde las 21 horas en el Estadio 15 de abril.