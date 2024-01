Jorge Brito: "hay que traer jugadores de categoría"

En diálogo con ESPN, Brito dijo: "Las zonas que debemos fortificar son claramente la del Pity, por el lado de extremo, y tal vez el de lateral y volante por derecha, que era la función que más venía cumpliendo Santi Simon", confesó luego de que se conocieron los partes medicos de ambos jugadores que estarán un tiempo inactivos.

Luego siguió: "No daremos pasos apresurados para traer jugadores que no hay que traer. Hay que incorporar jugadores de categoría y que creamos que se pueden adaptar al gran plantel que tenemos".

Hizo un análisis del 2023 y señaló que “terminamos un buen año con un gran plantel", a lo que sumó: "Se han ido muchos jugadores y fundamentalmente nos ha afectado en estas últimas dos o tres semanas la repentina convocatoria de Echeverri, imposible de planificar porque no estaba en el listado inicial", explicó.

"Y ayer lo de Santiago Simón, que si bien no es nada grave no lo tendremos por 30 o 40 días. Sumado a los jugadores que están con su selección, nos deja un pequeño problema que debemos aprovechar esta semana que queda de libro de pases para ver si podemos hacer alguna incorporación. Esto no nos lleva a dar pasos apresurados para traer jugadores que no hay que traer. Hay que sumar jugadores de categoría y que creamos que se pueden adaptar al gran plantel que tenemos”, analizó el presidente.

Luego siguió: “Hablamos de que podrían haber una o dos incorporaciones en este mercado de pases al que le queda una semana. Claramente el puesto de Pity Martínez y tal vez el de lateral y volante por derecha, que era la función que más venía cumpliendo Simon, esas son las zonas que más deberíamos fortificar”, .

Sobre la posible adquisición de Jaminton Campaz dijo que "en el caso de Campaz, nunca estuvo esa posibilidad: se deben dar dos condiciones, que el club y jugador estén de acuerdo", sentenció.

"Hasta hace dos meses nos decían que teníamos un plantel muy grande, ahora es muy joven. Indudablemente vimos en el último partido a muchos jóvenes que estuvieron en el Sub 17. Eso claramente te baja el promedio de edad de jugadores, acompañado de algunos más grandes que se han ido, pero creo que es una buena noticia tener un plantel joven y equilibrado, porque sigue habiendo jugadores de mucha experiencia” , cerró sobre el plantel.

Para cerrar, habló sobre el Estadio Más Monumental y de la chance de jugar la final de la Libertadores allí: "Ya se colocaron íntegramente todas las butacas, se terminaron los cuatro pisos de estacionamiento, el puente que une a los estacionamientos de la zona de palcos, se están iniciando las obras del tan esperado predio que tenemos en Avenida Cantilo, a donde vamos a mudar todas las formativas. Es algo que tal vez no tiene tanta relevancia para el hincha pero es importante por la captación y para tener al club más integrado. Hurlingham quedaba lejos de todo, de Ezeiza, de River",

“Estamos en conversaciones hace no menos de tres meses con la Conmebol. Es nuestra voluntad ofrecer el estadio para que se juegue la final de la Copa, creemos tener todas las credenciales para que eso sea posible. Hay temas que tienen que ver con la ciudad y otros factores que no alcanzan a River. Estamos convencidos de que este es el año y para nosotros sería muy bueno”, cerró Jorge Brito.