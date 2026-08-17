El Talleres de Sampaoli cayó con Gimnasia (M) y suma cuatro caídas en cinco partidos

La T, comandada por el exentrenador de la Selección Argentina, perdió 3 a 1 con el equipo recién ascendido de visitante y sigue último de la Zona A del Torneo Clausura.

El Talleres de Jorge Sampaoli perdió 3 a 1 con Gimnasia de Mendoza de visitante y suma cuatro caídas en cinco partidos en un inicio del ciclo muy duro en su primera experiencia en el fútbol argentino. El Lobo de Mendoza metió su sexto triunfo consecutivo de local en una histórica racha en Primera y el Matador sigue en el fondo de la Zona A del Torneo Clausura con la necesidad urgente de empezar a enderezar el rumbo.