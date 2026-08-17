El Talleres de Sampaoli cayó con Gimnasia (M) y suma cuatro caídas en cinco partidos

La T, comandada por el exentrenador de la Selección Argentina, perdió 3 a 1 con el equipo recién ascendido de visitante y sigue último de la Zona A del Torneo Clausura.
El Talleres de Jorge Sampaoli perdió 3 a 1 con Gimnasia de Mendoza de visitante y suma cuatro caídas en cinco partidos en un inicio del ciclo muy duro en su primera experiencia en el fútbol argentino. El Lobo de Mendoza metió su sexto triunfo consecutivo de local en una histórica racha en Primera y el Matador sigue en el fondo de la Zona A del Torneo Clausura con la necesidad urgente de empezar a enderezar el rumbo.
El equipo de Sampaoli no muestra buen juego colectivo ni genera peligro desde sus individualidades transformándose en un equipo muy fácil de controlar para sus rivales. Además, continuó mostrándose con nula reacción anímica: caía 2 a 0 antes de los 20 minutos de juego. Agustín Módica abrió el marcador a los nueve minutos de penal (cobrado por un supuesto pisotón de Schott a Cingolani que no se vio) y a los 19' amplió con una buena definición.
Talleres salió mejor en el complemento pero en su mejor momento llegó el 3-0 de Gimnasia de Mendoza: Luciano Cingolani liquidó la historia en un contraataque local. Para colmo, cuando los dos ya jugaba con diez hombres, Unsain le atajó un penal a Facundo Lencioni para salvarse del 0-4 y la T terminó descontando a través de Santiago Fernández e incluso estuvo cerca de acercarse más al marcador pero fue 3-1 el triunfo del local.
Con este resultado, Talleres sigue en el fondo de la Zona A del Clausura con tan solo tres puntos, mientras que Gimnasia de Mendoza trepó al cuarto lugar con nueve unidades, a tres del líder Instituto de Córdoba. En la próxima fecha, la T recibirá al duro Rosario Central, mientras que el equipo mendocino visitará a Gimnasia de La Plata.
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