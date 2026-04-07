Con sufrimiento, Racing venció a Independiente Petrolero en su debut en la Sudamericana

Tras el golpazo de perder el clásico, La Academia superó 3 a 1 al club boliviano en su estreno en el certamen internacional con las atajadas de Facundo Cambeses y una salvada en la línea de Franco Pardo.
Con sufrimiento, Racing venció 3 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia en su estreno en el Grupo E de la Copa Sudamericana. Tras el golpazo de perder el clásico, La Academia logró el objetivo de comenzar con el pie derecho en el certamen internacional más allá de que necesitó de las atajadas de Facundo Cambeses y de una salvada en la línea de Franco Pardo para lograr festejar ante un equipo de menor jerarquía.
El equipo de Gustavo Costas advirtió a los cinco minutos de juego que el partido no iba a ser tan facil como pensaba en la previa: Rodrigo Rivas, el tanque que tiene Independiente Petrolero, se comió en un pancho a los dos zagueros del club argentino con unos movimientos de cadera y quedó mano a mano con Facundo Cambeses, pero terminó la jugada con un remate desviado para la tranquilidad del visitante.
Tras el susto inicial, Racing abrió el marcador a los 26 minutos con un gol de Gonzalo Sosa, quien se encontró con la facilidad de una defensa que no le salía y retrocedía hacía su meta que lo invitaba a sacar el remate al arco, lo que terminó haciendo con una ejecución cruzada con destino de red.
Sin embargo, minutos después, Facundo Cambeses apareció para salvar a Racing con un rapidísimo achique para taparle con una mano un tiro a quemarropa dentro del área a Thomaz Santos, quien quedó de cara al gol tras un muy buen contraataque del local que dejó pagando todas las líneas del visitante.
Después, Gastón Martirena, a los 36 minutos, logró poner el 2-0 para Racing en el marcador con un fuerte sablazo al primer palo. Y, más allá de este panorama favorable, el equipo de Gustavo Costas empezó y terminó sufriendo el encuentro llevado a cabo en Bolivia.
Primero, en el tiempo de descuento de la primera etapa, Independiente Petrolero descontó de penal -un gran agarrón advertido desde el VAR- mediante una ejecución de Thomas Santos: le dio cruzado a media altura con potencia para que pese a adivinar el lugar el arquero de Racing no logre desviar el balón.
Con el empujón del descuento, el local fue por el empate y a los dos minutos del complemento no lo consiguió por un nombre y apellido: Facundo Cambeses. El 1 atajó un tiro al primer palo muy cercano de Rivas, quien se metió al área después de pasar a Alan Forneris desde una banda.
Racing no pudo liquidar el encuentro en ningún momento: consiguió el 3-1 final en el tiempo de descuento a través de Adrián Fernández. Y, en los instantes previos, Rivas volvió a escaparse por la banda derecha y tiró un centro, que le quedó a Jonathan Cristaldo, quien sacó un remate que superó el achique de Cambeses peeeroo se cruzó con una salvada en la línea de Franco Pardo, para devolverle el alma a Gustavo Costas y todo Racing.
Racing no jugó bien y sufrió más de lo esperado pero consiguió el objetivo de ganar en su debut en la Copa Sudamericana y se incrementa el valor por ser en condición de visitante y la necesidad de triunfar como sea para levantarse del golpazo que fue perder el clásico con Independiente contando con más situaciones claras.
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