Con sufrimiento, Racing venció a Independiente Petrolero en su debut en la Sudamericana

Después, Gastón Martirena, a los 36 minutos, logró poner el 2-0 para Racing en el marcador con un fuerte sablazo al primer palo. Y, más allá de este panorama favorable, el equipo de Gustavo Costas empezó y terminó sufriendo el encuentro llevado a cabo en Bolivia.

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Primero, en el tiempo de descuento de la primera etapa, Independiente Petrolero descontó de penal -un gran agarrón advertido desde el VAR- mediante una ejecución de Thomas Santos: le dio cruzado a media altura con potencia para que pese a adivinar el lugar el arquero de Racing no logre desviar el balón.

Con el empujón del descuento, el local fue por el empate y a los dos minutos del complemento no lo consiguió por un nombre y apellido: Facundo Cambeses. El 1 atajó un tiro al primer palo muy cercano de Rivas, quien se metió al área después de pasar a Alan Forneris desde una banda.

Racing no pudo liquidar el encuentro en ningún momento: consiguió el 3-1 final en el tiempo de descuento a través de Adrián Fernández. Y, en los instantes previos, Rivas volvió a escaparse por la banda derecha y tiró un centro, que le quedó a Jonathan Cristaldo, quien sacó un remate que superó el achique de Cambeses peeeroo se cruzó con una salvada en la línea de Franco Pardo, para devolverle el alma a Gustavo Costas y todo Racing.

Racing no jugó bien y sufrió más de lo esperado pero consiguió el objetivo de ganar en su debut en la Copa Sudamericana y se incrementa el valor por ser en condición de visitante y la necesidad de triunfar como sea para levantarse del golpazo que fue perder el clásico con Independiente contando con más situaciones claras.