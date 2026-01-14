Pese al gol de Franco Mastantuono, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey

Mastantuono aprovechó las ausencias de Mbappé, Rodrygo, Brahim Díaz y Jude Bellingham para meterse en el once inicial, algo que no lograba desde el 17 de diciembre y con esta actuación llegó a 18 partidos desde su llegada al club, con ocho titularidades y dos goles convertidos.

Albacete golpeó primero a los 42 minutos, cuando Javi Villar ganó de cabeza tras un córner y puso el 1-0 en el marcador. Pero Mastantuono empató parcialmente el partido: en el inicio del complemento el ex River capturó un rebote dentro del área y definió de zurda para sellar la igualdad en un festejo cargado de desahogo.

El gol de Franco Mastantuono para el 1-1 parcial del Real Madrid

Tras el gol, el argentino se mostró activo, pidió la pelota y hasta ejecutó un tiro libre que se estrelló en la barrera. Fue reemplazado a los 31 minutos de la segunda etapa, luego de un buen rendimiento individual y de cortar una sequía goleadora de casi cuatro meses. Sin embargo, el cierre del partido fue dramático: Albacete se puso 2-1, Real Madrid igualó a los 45' con un cabezazo de Gonzalo García y, en la última jugada, Jefté Betancor marcó el 3-2 definitivo.

La derrota de Real Madrid significó otro golpe duro después de que en pocos días perdió la final de la Supercopa de España ante Barcelona. Un debut amargo para Arbeloa, el nuevo entrenador del Merengue que seguirá hasta el final de la temporada tras la salida de Xabi Alonso de manera abrupta.

Así lo ganó Albacete, en la última jugada del partido